“Hoy hubo un responsable y fue el árbitro, se lo dije en la cara”

Una vez consumada la eliminación ante Athletico Paranaense, Ricardo Zielinski y Mariano Andújar brindaron una conferencia de prensa. El entrenador albirrojo y el capitán de Estudiantes fueron muy duros contra el árbitro del partido. Repasá las frases más relevantes en la siguiente nota.

“Nos faltó meter las jugadas que tuvimos. Hicimos un gran partido. Los detalles no fueron para nosotros, pero estamos mal porque teníamos mucha ilusión. Estamos orgullosos y agradecidos al plantel y la gente. Hoy hubo un responsable y fue el árbitro, pero es así. Dejamos a Estudiantes en un buen lugar”, sentenció Zielinski.

Consultado sobre los fallos arbitrales, Andújar comentó: “En la serie, tuvimos los partidos controlados, fuimos superiores. Quedamos eliminados pero hoy hicimos un montón de cosas buenas. Los fallos me parecieron, mínimo, dudosos. La tecnología es buena, pero al VAR lo manejan personas”.

Otro de los jugadores que enfrentó a la prensa fue Pablo Piatti. En zona mixta, Plumero dejó sus sensaciones sobre el encuentro y la jugada de la polémica: “Toda eliminación es dolorosa, pero esta mucho más. Fuimos superiores al rival. No quiero entrar en el tema arbitraje, no quiero que parezca que buscamos excusas. Hicimos todo para llevarnos el partido, creo que faltaron detalles. Quiero agradecerle a la gente por el apoyo incondicional. La jugada del gol de ellos genera incertidumbre, no queda claro el criterio que utilizan. Parece que depende mucho de quién se encuentre en el VAR en ese momento”.

Verón apuntó contra la Conmebol

Tras la enorme polémica en Uno, Sebastián Verón mostró su fastidio en su cuenta de Instagram con una historia contra la Conmebol y con un mensaje sobre Brasil. El vicepresidente de Estudiantes estaba en el estadio y no dudó en mandar un mensaje contundente contra las autoridades de la confederación, a minutos de la eliminación del club en la Copa Libertadores. La Brujita sentenció: “Conmebol haciendo lo que hace Conmebol. No importa cuándo veas este mensaje”, ­acompañándolo con una bandera de Brasil.