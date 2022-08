Gimnasia se prepara con jugadores entre algodones

Con el objetivo de dejar atrás el mal trago de la eliminación contra Patronato, ayer por la mañana el plantel de Gimnasia regresó a los entrenamientos en Abasto, donde los que jugaron el martes contra Patronato tuvieron algunas pequeñas tareas regenerativas, especialmente aquellos que sufrieron golpes y se espera que se recuperen para el domingo. Luego, el resto de los futbolistas estuvieron bajo las órdenes de Néstor Gorosito y el preparador físico para llevar a cabo una práctica normal con el objetivo de ganarse un puesto.

El encuentro por Copa Argentina dejó varias dudas por algunos rendimientos bajos, pero también porque Brahian Alemán sigue con dolor en su tobillo, si bien evoluciona favorablemente; y Franco Soldano tuvo un golpe en el gemelo, por lo que también está entre algodones. Estos dos futbolistas serán probados durante esta mañana a partir de las 9:30 para ver cómo están físicamente y si tienen chances de llegar el encuentro contra Vélez o si Pipo piensa en otras opciones.

Además de esto, Lautaro Chávez y Manuel Insaurralde no tuvieron sus mejores encuentros, por lo que también se encuentran con posibilidades de salir del once inicial. Pero todo dependerá de si Alemán llega o no, porque la idea de Gorosito es hacer la menor cantidad de cambios posibles salvo que sean necesarios por lesión. Sin embargo, Tomás Muro puede ser una opción como reemplazante tanto para Chávez como para Insaurralde, de segunda punta o de volante por derecha.

Vale recordar que como adelantó diario Hoy en la edición de ayer, Oscar Piris y Matías Melluso ya se están entrenando a la par de sus compañeros desde ayer, por lo que también serán probados hoy. Pero tienen muchas chances de regresar a la lista de convocados tras algunos partidos.

Sin público en Liniers

Después de los incidentes que hubo la semana pasada entre Vélez y Talleres, donde el Fortín sufrió graves sanciones por parte de la Conmebol, ayer la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires le confirmó al conjunto de Liniers que el partido del domingo contra Gimnasia no va a tener público, ya que será a puertas cerradas.

Mastrángelo y Tello impartirán justicia

Luego de la designación días atrás de Hernán Mastrángelo para que sea el juez principal del encuentro entre Gimnasia y Vélez el domingo a las 15:30, el cual finalmente será sin público por la decisión de la Ciudad de Buenos Aires, y tendrá a Nazareno Arasa en el VAR; en la tarde de ayer se confirmó otra designación. La Liga Profesional confirmó el árbitro para la visita del Lobo a Unión el jueves que viene. Será Facundo Tello, aunque todavía no salió la designación del VAR para dicho enfrenamiento que será vital para equipos que están peleando por la punta del certamen.

Juega la Reserva en Abasto

Hoy, a partir de las 11, en la cancha número 1 de Estancia Chica, la Reserva de Chirola Romero y Nicolás Cabrera recibirá a sus pares de Vélez por la fecha 13 del certamen, donde Gimnasia buscará volver al triunfo tras el empate del domingo pasado contra Godoy Cruz en Mendoza. Los tres puntos lo dejarían al Lobo a tres puntos de River, que es el actual puntero; como así también a dos del Fortín, que está en la lucha por el título.

La novedad de la mañana será que Ignacio Miramón volverá a ser titular tras una molestia muscular que no lo dejó jugar contra el Tomba; y Benjamín Domínguez bajará para regresar a jugar con la Reserva después de mucho tiempo, con el objetivo de que sume más minutos y confianza. Además, no se descarta que este jugador siga estando en la lista de concentrados de Primera para el domingo.

El encuentro de esta mañana se podrá ver por el canal de YouTube oficial de Gimnasia y de la Liga Profesional, para que los Triperos puedan ver a su semillero.