Ibarra rompió el silencio luego de ser despedido de Boca

El ciclo de Ibarra como DT de Boca se terminó oficialmente, esta mañana paso por el predio, saludó a los jugadores y empleados y se fue. Pero antes, habló por ultima vez frente a los micrófonos de los periodistas que lo esperaban a la salida.

“Agradezco a todos en Boca, vine a agradecer. Yo desde el momento en que me hice cargo supe cuáles eran las reglas del juego, nunca estuve aferrado a un lugar. Siempre trabajé día a día. Las decisiones hay que acatarlas por el bien del club, y es lo mejor” dijo.

Asimismo, le consultaron sobre su paso como entrenador del Xeneize y expresó: "El balance es positivo. Hay cosas que no se pudieron lograr, pero fue sumamente positivo. En estos ocho meses que estuve, vamos a descontar los dos por vacaciones y Mundial, quedan seis meses y cada tres meses saliste campeon."

En relacion a los títulos conseguidos, se defendió las criticas recibidas y aseguró: "Muchos dirán Boca no se mereció, pero siempre el campeón es el que se lo merece. Agarramos en el equipo en el 14º puesto, cuando nadie confiaba, sólo nosotros, confiamos en un grupo que venía golpeado tras ser eliminado de la Copa Libertadores. En una situación difícil, uno se tuvo que hacer cargo y con trabajo día a día y confiando en el grupo, se sacó adelante, se logró el campeonato y legítimo ganador, no me quedan dudas, fuimos los legítimos campeones y seguramente los chicos vayan por ese camino”.

Además, sostuvo que verá mas adelante la posibilidad de seguir vinculado al club pero que ahora no lo está pensando.

Ya sobre el final, le dejó un mensaje al hincha azul y oro: "Sigan alentando a Boca como lo haré yo, como hincha que soy y siempre apoyando al club desde el lugar en donde este".