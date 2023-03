La mejor hinchada del mundo celebró junto a diario Hoy

Luego de varios días de festejos y reconocimientos, la Selección Argentina arribó a Santiago del Estero para medirse ante Curazao en el marco de otro amistoso internacional. Tras el homenaje realizado por la Conmebol en Paraguay, el lunes por la noche una multitud recibió al combinado campeón del mundo nuevamente en territorio nacional. Familias y amigos tiñeron las calles santiagueñas de celeste y blanco y contaron sus historias a diario Hoy. Llenos de emoción y de pasión, muchos tuvieron el privilegio de ver a Lionel Messi y compañía en el verde césped del estadio Único Madre de Ciudades, que estuvo colmado incluso con capacidad ampliada.

Como ya es costumbre, este multimedio acompañó a la Scaloneta en una nueva presentación. Federico, fanático que viajó desde Tucumán para presenciar la fiesta de los campeones del mundo, confesó ante los micrófonos de El Clásico: “Justo me tocaba franco en el laburo, así que me pedí el miércoles para poder pasar la noche acá y quedarme hasta el final de los festejos. Amo a Messi desde siempre. No podía creer como los medios de capital lo criticaban porque no ganaba nada con la Argentina. Él siempre fue el mismo, solo que muchos lo empezaron a reconocer luego de la Copa América”.

Si bien la mayoría de los asistentes contaban con alguna prenda celeste y blanca, muchos hinchas optaron por ponerse la casaca del club de sus amores. De hecho, a pesar de la distancia que separa Santiago del Estero con la ciudad de La Plata, se pudieron apreciar camisetas de Estudiantes y Gimnasia. Micaela, oriunda de Mitre (SdE), también dejó sus sensaciones ante este multimedio: “Cuando me enteré que venían a la provincia, me largué a llorar. Tuvimos la suerte de que nos elijan como sede y para nosotros es un privilegio. Más en este contexto donde se sigue festejando la Copa del Mundo”.

Fue una jornada repleta de emoción que se vivió en el Único Madre de Ciudades. Los hinchas atesorarán por siempre en sus corazones la alegría por las obtenciones de este cuerpo técnico y jugadores. Felicidad que se seguramente se mantenga a lo largo de los años y, por qué no, para siempre.