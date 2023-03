Scaloni: “Siempre que jugamos con esta camiseta nos sentimos identificados”

Una vez consumada la goleada ante Curazao y luego de los festejos ante el público presente en el estadio Único Madre de Ciudades, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa con los medios presentes. El entrenador de la Selección Argentina dejó sus sensaciones sobre el encuentro y se refirió a lo que viene para la Scaloneta.

“Nos gusta competir y es lo más importante de cara a lo que viene. No vamos a terminar nunca de festejar y me parece justo que todo el país pueda disfrutar. Desde nuestra parte pensamos en lo deportivo porque la pelota corre y hay que seguir. El partido lo preparamos como todos. Creemos que no hay rival chico. Tenemos la experiencia del primer partido del Mundial”, comenzó declarando el director técnico argentino.

Consultado sobre el cariño de la gente en la última semana, Scaloni sentenció: “La hinchada argentina siempre fue una de las mejores, ahora es la mejor. Siempre que jugamos con esta camiseta nos sentimos identificados. Siempre donde fuimos, nos apoyaron”.

“Messi no se puede describir con palabras”

Fue una jornada muy emotiva para los campeones del mundo y también para varios jugadores que fueron parte del proceso previo. Tras el encuentro, Nicolás González dialogó con El Clásico: “Esto es pura felicidad, solamente hay que disfrutar. Nos sentimos parte de este camino tan lindo. Hay que disfrutar la Copa del Mundo, es algo único, que no se vive siempre”. Consultado sobre la figura del capitán argentino, el autor de uno de los goles en la noche santiagueña explicó: “Messi no se puede describir con palabras. Es el mejor del mundo y lo demuestra partido a partido, día a día. Cada vez que toca la pelota, la hace sonreír”.

“La vida, como el fútbol, siempre da revancha”

Otro de los jugadores que tomó contacto con la prensa fue Giovani Lo Celso. El volante zurdo se mostró muy emocionado por volver a ponerse la camiseta celeste y blanca: “Fue muy movilizante desde el principio. Cuando me enteré que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial, me encerré y lloré pero la vida te da y te quita: pude estar en el nacimiento de mi hija. La vida, como el fútbol, siempre da revancha. Intenté todo para no operarme y llegar al Mundial, pero fue imposible. Así que tuve que dar vuelta la página”.