IndyCar: Canapino cerró una de sus mejores carreras en el GP de Detroit

En una semana hubo dos grandísimas carreras callejeras. Una fue el GP de Mónaco, que fue insoportable por la escasez de adelantamientos. La otra, el GP de Detroit, que también lo fue pero por otras razones: entre tantas piñas, banderas amarillas y relanzamientos, que pasaron de entretener a tornarse repetitivos, prácticamente no se corrió. No se salvó ningún auto, con golpes en las máquinas de cada uno de los candidatos al triunfo (Herta, Palou, McLaughlin y otros), y Agustín Canapino no fue la excepción. Por fortuna para él, la piña no fue crítica, pudo continuar y metió uno de sus mejores resultados en el IndyCar. El 12° puesto del Titán, partiendo desde el 17° en el que largó, fue un premio a la constancia y velocidad. En las 100 vueltas que se dieron en algo más de tres horas, el oriundo de Arrecifes exhibió ambas cualidades.

Así, hasta los últimos giros en Detroit, se mantuvo en la pelea por alcanzar su mejor resultado histórico en el IndyCar.