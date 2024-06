Hoy se sortean los octavos de final de la Libertadores

La fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores terminó este 30 de mayo, aunque faltan partidos pendientes por disputarse debido a los encuentros suspendidos por las inundaciones Río Grande Do Soul, Brasil, que impidieron que el Grupo C del certamen se complete. Sin embargo, el sorteo de los octavos de final se dará hoy desde las 13hs en Luque, Paraguay.

Hasta el momento, 15 clubes están clasificados a los octavos de final del máximo certamen continental 2024. Estos son: Atlético Mineiro, Talleres, Sao Paulo, River Plate, Nacional, The Strongest, Palmeiras, Fluminense, Junior, Botafogo, Peñarol, Bolívar, Flamengo, San Lorenzo y Colo Colo.

El sorteo se realizará de la siguiente manera: se dividirán los 16 equipos en dos grupos, uno conformado por los primeros de serie y otro por los segundos. Se irá sacando una bolilla del primer y segundo pelotón hasta conformar los ochos enfrentamientos. Cabe indicar que los líderes tendrán una ventaja a su favor al cerrar sus llaves en condición de local.

Bolillero 1: Fluminense, Sao Paulo, primero del Grupo C, Junior, Bolívar, Palmeiras, Atlético Mineiro y River Plate.

Bolillero 2: Colo Colo, Talleres, segundo del Grupo C, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional.

*The Strongest será primero o segundo del Grupo C. El otro clasificado se conocerá la próxima semana entre Huachipato y Gremio.

Se sortean las llaves de la Sudamericana

La etapa de grupos de la Copa Sudamericana finalizó el jueves pasado, por lo que ya se conocen los clasificados a octavos de final y también a siete de los ocho que deberán disputar el Playoffs o repechaje ante un tercero de la Copa Libertadores (aún restan disputarse dos partidos del Grupo C, Real Tomayapo vs. Internacional e Internacional vs. Delfín, suspendidos por las inundaciones que afectaron al sur de Brasil y programados para el martes 4 y sábado 8 de junio, respectivamente). Los cruces se definirán hoy a partir de las 13, en el sorteo que se llevará a cabo en Luque, Paraguay.

Quienes quedaron como punteros de sus respectivas zonas avanzaron directamente a la ronda de los 16 mejores. Estos son: Independiente Medellín, Cruzeiro, Belgrano, Fortaleza, Sportivo Ameliano, Corinthians, Lanús y Racing. Los escoltas, por su parte, deberán pasar por una ronda de 16vos de final: Always Ready, Universidad Católica de Ecuador, Delfín, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Racing de Uruguay, Cuiabá y Bragantino (en el Grupo C, Delfín e Internacional mantienen la ilusión intacta de sumarse al bombo de los segundos: uno de ellos lo conseguirá).

Los emparejamientos del repechaje quedarán definidos una vez que se jueguen los partidos adeudados de ambos torneos.