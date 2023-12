Issa Jean Sane, la nueva joya de Camba

Hay mucha expectativa en el mundo de Defensores de Cambaceres por lo que pueda brindar a partir de 2024, en la Primera C Metropolitana, uno de los primeros refuerzos que llegaron en este cierre de año. Issa Jean Sane, que viene de jugar en Berazategui, justamente en la misma divisional, pretende darle un salto de jerarquía a la defensa del Rojo.

“Me dijeron que no iba a seguir en Berazategui y empecé a buscar club. Un amigo me recomendó Cambaceres y ahí surgió la posibilidad de venir”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Haciendo un repaso sobre su historia, el zaguero manifestó: “Arranqué en Independiente y ­llegué hasta Novena. Fui a Defensa y Justicia, metí cuatro años y llegué a Berazategui. Entrené varias veces con la Reserva del Halcón, pero después fui al Naranja y ahí pude subir y debutar en Primera. Tengo 10 partidos aproximadamente”.

Hijo de senegaleses y con 21 años, Issa sostuvo que se considera un jugador agresivo en la marca y con la posesión de la pelota. “Mis expectativas son aportar mi granito de arena en el grupo y dar lo mejor. Me encontré con gente muy buena, desde un primer momento me trató muy bien”, soltó.

Y cerró: “Como central me gusta Cristian Romero. Me la paso mirando vídeos. Siempre fui un jugador ofensivo, pude jugar de delantero, extremo, luego pasé al medio. Pero en Berazategui el entrenador, por mi altura, me puso de central y ahí quedé”.