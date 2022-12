¡Jerarquía: se usa mucho y en el fútbol más!

Por Daniel “Profe” Córdoba

Jerarquía. En cualquier trabajo hay que tenerla, y si es colectiva mejor. La palabra jerarquía trae aparejadas varias cuestiones a destacar. Y lo curioso es que por omisión o desconocimiento de los del cuarto poder, nunca pero nunca escuché definir dicha palabra: jerarquía. Pensando y pensando, en un partido de la Liga Amateur Platense me dio la solución.

Mi definición de jerarquía: la jerarquía la posee en cualquier ámbito aquel que en su labor tiene en sí tanta fe, tanto coraje, tanta confianza, y por qué no algo de inconsciencia, a medida que al llegar “el momento”, no le importa nada y confía en lo que siente en su mente, en su corazón, en su cuerpo, que no hay imposibles. Sea cual sea el problema o adversario a vencer, y con sus bondades y limitaciones, podrá “ganar” a lo que sea, contra quien sea y en donde sea. Eso no es otra cosa que ser un ganador.