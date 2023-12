Jorge Bilardo reconoció que gritó el gol con su hermano Carlos

Carlos Salvador Bilardo, exjugador y técnico del Pincha, además de la Selección nacional, vivió la consagración de la Copa Argentina en su casa, mientras sigue aislado por un tratamiento médico por el mal neurodegenerativo que se le detectó hace más de cinco años, a mediados de 2018.

Jorge, hermano del Doctor, fue quien rompió el silencio horas después de la final disputada en La Fortaleza para contar la felicidad con la cual Bilardo celebró el título, pero también cuál es su deseo para lo que se viene. Los platenses tendrán la chance de ir por el trofeo por quinta vez en su historia luego de conseguirlo en 1968, 1969, 1970 y 2009. Sin dudas, para el Narigón fue una alegría y sueña con que sigan los éxitos a nivel mundial.

“Vimos la final con Carlos juntos por la tele, lo que pasa es que no pude ir a la cancha porque me operé de cataratas hace tres días. Estábamos los dos solos con el enfermero”, esbozó el hermano de Carlos Bilardo en diálogo con Madero Sports. Acto seguido, también sostuvo que el Doctor le expresó: “Este campeonato no sirve para nada. Hay que ganar la copa. ¿Qué la Libertadores? Hay que ir a Dubái”. Así lo contó Jorge Bilardo, quien durante todo el año siguió los partidos del Pincha en el palco corporativo que el club tiene junto a diario Hoy y la Red 92 en el estadio Jorge Luis Hirschi.