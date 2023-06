Juan Martín del Potro volvió a jugar tras 16 meses

El tenista argentino Juan Martín del Potro vivió una jornada especial al lograr volver a disputar un partido, algo que no ocurría desde hace 16 meses a raíz de la fuerte lesión que atravesó. La ilusión para Delpo es poder llegar al US Open.

La Torre de Tandil participó de una exhibición en China, en la categoría de dobles junto al español Carlos Moya, quien supo ser número uno del ranking en 1999. El equipo de Delpo ganó por 7-6 (5), 1-6 y 11-9 al del ruso Marat Safin y David Ferrer, después de una hora y 13 minutos de juego.

Se trató del Torneo Internacional de Maestros de Tenis de Hangzhou en donde el tandilense se mostró muy feliz y emocionado por su vuelta. “Este es un momento muy especial. Volver a entrar en una cancha y ante tanto público en las tribunas es algo que me llena de alegría”, declaró después del partido.

El deseo del argentino es llegar al Grand Slam estadounidense que se desarrollará en Nueva York desde el 28 de agosto hasta el 10 de septiembre y aunque aún parece lejana la posibilidad de participar, Del Potro ya tiene su invitación especial y sigue con su preparación para intentar llegar.

Además, el oriundo de Tandil declaró hace unos días: “No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado. Es un deseo interno pisar la cancha por última vez en el US Open, pero mi físico me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo”.

Y continuó: “En algunos momentos del día me siento un tenista activo y en mis redes sociales todavía dice tennis player, pero es muy difícil el día después. La vida me puso esto en el camino y no pude hacer un proceso como el de Nadal, por ejemplo, que anunció que la próxima va a ser su última temporada, ya puede pensar dónde va a vivir y planear otro tipo de cosas”.