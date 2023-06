Bale y un mensaje para Messi

El exfutbolista gales que en su último tiempo jugó en Los Ángeles FC de Estados Unidos brindó una nota a BT Sport del Reino Unido donde le dejó un mensaje a Lionel Messi, que en un mes estaría jugando su primer partido con el Inter de Miami frente al Cruz Azul por la primera fecha del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup. El extremo que fue rival de la Pulga por un largo tiempo cuando uno estuvo con la camiseta del Real Madrid y otro con la del Barcelona, hizo hincapié en la manera de vivir el fútbol en la MLS remarcando la tranquilidad y la paciencia a comparación de otros lugares del mundo.

Por ejemplo a comparación de España, Bale comentó: “Se celebran todas las victorias como si hubieran salido campeones. Hay algunos factores complicados como los viajes largos, la humedad pero creo que él disfrutará esta etapa allí. Además su llegada es muy buena para la MLS y para EE. UU. donde se va a jugar el próximo Mundial y creo que el fútbol crecerá mucho más”. Además agregó: “Es mucho más tranquila. Si pierdes en el Real Madrid, te crucifican, te vas a casa y no eres feliz. En cambio en la MLS, aceptan más una derrota. No hay consecuencias si pierdes y no podes irte al descenso tampoco”.

De esta manera, las palabras del reciente retirado del fútbol le dan la derecha a la decisión que tomó el mejor del mundo en la etapa final de su carrera donde como afirmó en una nota, va en busca de tranquilidad para su familia y de disfrutar más momentos con sus seres queridos.