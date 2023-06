Horas decisivas de Mammini

Se acerca el fin de junio y para el mundo del fútbol no es un día más ya que determina la salida libre de futbolistas que no hayan renovado su vínculo con la institución o les da la potestad de negociar con otros clubes a falta de seis meses para que termine su contrato. En el caso de Ivo Mammini sucede lo primero y el 30 de junio finaliza su vínculo con Gimnasia ya que a pesar de que las charlas comenzaron hace bastante tiempo, todavía no llegaron a un acuerdo pero se vienen horas claves para el futuro del delantero.

A pesar de que las dos partes eran optimistas para llegar buen puerto, cuando llegó el momento de sentarse y negociar los números la cuestión comenzó a alejarse de a poco. Desde la dirigencia tripera plantearon un aumento en el sueldo del categoría 2003 pero se plantaron en un número que el representante del futbolista no quedó conforme y solicitó que el aumento sea aún mayor llegando a un número similar al 200% de aumento respecto a lo ofrecido.

Sin embargo después de algunas filtraciones de las negociaciones entre los hinchas albiazules, la representación de Mammini decidió bajar un poco las pretensiones de lo solicitado y hacerla la última oferta a la Comisión Directiva comandada por Mariano Cowen. Esto sucedió en la previa al partido contra Central Córdoba, con viaje en el medio, por lo que se decidió esperar hasta este fin de semana para tomar la decisión final y la postura que tomarán los dirigentes con una contraoferta que pueda dejar felices a las dos partes o de lo contrario, que el atacante se vaya con el pase en su poder a partir del 1° de julio.

De esta manera estas horas serán fundamentales porque a pesar de que el Lobo no se moverá de lo ofrecido económicamente, hay otras opciones como el tiempo de la renovación o el precio la cláusula de rescisión que puede hacer que el entorno de Mammini termine aceptando la oferta ya que el deseo del futbolista es continuar en la institución.

En el último tiempo Ivo no tuvo minutos a pesar de que fue convocado en todos los partidos y durante la noche del jueves, Sebastián Romero habló por primera vez del tema: “Creo que se van a terminar arreglando las cosas. Él está bien, tranquilo y entrenando muy bien. Son negociaciones y a veces tardan en resolverse. Creo que van a llegar a un acuerdo con el club. Cada uno defiende lo suyo. No hay problema”.