Juanfer Quintero sobre Gallardo: “Es mi padre”

Juan Fernando Quintero recordó al ex-DT de River, Marcelo Galalrdo, que supo desarrollar todo el potencial del colombiano. Las dos glorias riverplatenses se hicieron muy unidos durante su estadía en el Millonario y es por eso que el autor del segundo gol ante Boca en la final de Madrid rememoró con mucho cariño al DT de Al-Ittihad: “Ni siquiera es mi amigo, es mi padre”.

Es más, en el último partido de Gallardo como DT de River en el Monumental, Juanfer fue el encargado de leerle una carta de parte de los hinchas y desató la emoción del Muñeco y de todo el público presente en el estadio aquel 16 de octubre de 2022.

Este martes, el colombiano rememoró al DT, confesó que lo ve como a un “padre” y hasta su hija le dice “abuelo”: “(Marcelo) Gallardo no tiene comparación. Es una persona que marcó mi vida, mi fútbol. No tiene comparación. Ya nos volveremos a ver. Es mi amigo, eso no cabe dudas. Ni siquiera es mi amigo, yo le digo que es mi padre porque mi hija le dice abuelo”.