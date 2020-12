Jugadores del Globo con coronavirus

En la previa al partido con Boca se confirmó que dos jugadores de Huracán dieron positivo en coronavirus. Se trata de Franco Cristaldo y Esteban Rolón, quienes serían reemplazados por Adrián Arregui y Federico Marín. Además, Ezequiel Bonifacio ingresaría por Leandro Grimi y Rodrigo Cabral iría por Norberto Briasco (a raíz del golpe de Franco Armani en la jugada del penal no cobrado).



De esa manera, y en caso de no mediar ningún otro inconveniente, el probable equipo de Huracán para visitar esta noche a Boca sería: Facundo Cambeses; Raúl Lozano, Renato Civelli, Lucas Merolla, Bonifacio; Santiago Hezze, Arregui, Marín; Cabral, Andrés Chávez y Juan Garro.



A priori, los jugadores que estuvieron en contacto con Cristaldo y Rolón deberían aislarse, pero para el choque de esta tarde no se ha hecho otra cosa más que desafectar a los contagiados.

Anoche circuló la versión de que Miguel Russo le pidió a la dirigencia iniciar una gestión para intentar suspender el partido a los fines de evitar riesgos con sus futbolistas, pero esta vez no prosperó.