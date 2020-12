La delantera de Estudiantes de La Plata, Julieta Lema, fue convocada a la Selección Argentina y comenzará a entrenar a partir del próximo miércoles bajo las órdenes de Carlos Borrello y su cuerpo técnico.



Luego de la bochornosa suspensión del partido del Pincha ante San Lorenzo en cancha de Ferro por “falta de luz”, la atacante de 20 años recibió la noticia de la convocatoria a la Selección nacional. La futbolista será parte de las jornadas de entrenamiento en el predio de Ezeiza junto a un grupo conformado por jugadoras de los combinados Sub-20 y Mayor. “Es una oportunidad que no voy a desaprovechar y la voy a disfrutar al máximo”, expresó Lema.



La futbolista deberá presentarse el lunes 7 de diciembre para realizarse un hisopado y el miércoles 9 por la tarde comenzarán los entrenamientos en el predio de Ezeiza.



Sobre sus objetivos con la Albiceleste, la goleadora cerró su charla con el sitio oficial del club indicando: “Estoy sumando experiencias que me van a servir a lo largo de mi carrera y me suman en lo personal. Mi objetivo es seguir mi carrera en la Selección y poder representar a mi país”.