¿Hay estatua en el Bosque para Diego Armando Maradona?

Desde la muerte de Diego Armando Maradona, el mundo del fútbol ha cambiado por completo y todos han querido hacerle diferentes homenajes a lo largo y ancho del planeta desde ligas, instituciones o propios jugadores con camisetas como Messi, Neymar y Tévez, entre muchos otros. Pero uno de los clubes que ha presentado varios proyectos para rememorar a Diego fue el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, debido a que fue el último equipo que el astro del fútbol dirigió en vida.



Durante la semana, desde diferentes agrupaciones presentaron distintas propuestas en la mesa de entrada, como el cambio de nombre a las tribunas del Juan Carmelo Zerillo, tanto la popular Centenario como la popular de 60. Otra agrupación propuso el cambio de nombre al Bosquecito donde entrenan las infantiles y juveniles del Lobo, pero en las últimas horas ha surgido la idea de algunos hinchas para hacerle una estatua.



La idea es comenzar a juntar llaves y bronce para empezar la construcción de una estatua que estaría en avenida 60 y avenida Centenario, por donde ingresan los hinchas a la tribuna que da al Bosque. No estaría dentro del estadio del Lobo, pero sí en las cercanías y no va a tener indumentaria del Tripero, sino que sería sin nada particular para que todos los platenses lo vayan a visitar sin distinción de camisetas.



Como ha sucedido muchas veces, y más en los últimos días, lo que se quiere hacer es un reconocimiento a Diego Armando Maradona y que vaya más allá de los clubes. El objetivo es que cada persona que se acerca pueda disfrutar un gran homenaje al campeón del mundo en el Mundial 1986.