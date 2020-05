Junior Alonso se va de Boca

Una mala noticia sacudió al "Mundo Boca". Tras el adelanto que había realizado, Jorge Bermúdez, Junior Alonso confirmó su salida del "Xeneize" por "queres estar con mi familia". Al defensor se le vencía el préstamo el 30 de junio con la institución.

"Es un hecho que no voy a seguir en el club. No pasa por lo económico y ni se hablo de ese tema con Boca. Fue por una cuesión netamente personal. La predisposición del club siempre estuvo, pero yo quiero estar con mi familia y nada más", señaló.

Al central se le vencía su vínculo con Boca, que debía comprar su pase en 3.500.000 euros. Pese a las versiones que indican que seguiría en Olimpia, el futbolista paraguayo remarcó que aún no tiene nada definido. Y agregó que no se olvidará de su paso por el club: "Boca fue una experiencia muy buena realmente, donde me tocó jugar varios partidos, lograr un campeonato y otro en el banco. A nivel general, me siento muy contento de haber tenido la experiencia de jugar en la Bombonera".