Kempes liquidó a Messi: "Nunca será como Maradona"

Pese a la alegría por el título continental y el maracanazo de Argentina ante Brasil, en las últimas horas una declaración sorprendió al mundo del fútbol. Pese a que siempre intentó manejarse lejos de la polémica, Mario Alberto Kempes fue duro con Lionel Messi. El campeón del mundo de 1978, disparó contra la Pulga.

¿Cuá fue el disparador? Destacó que jamás será igual que Maradona, gane lo que gane. En diálogo con Espn México, señaló: "Para Messi, la desgracia es que fue el reemplazante de Maradona. Y a Diego, con la idolatría que ha llevado por todo el mundo, es muy difícil hacerle sombra".

Y subió la apuesta: "Si quieres ser mejor que Maradona, que no lo va a conseguir por más que gane cuatro mundiales seguidos... El título de campeón del mundo todavía no lo tiene- La Copa del Mundo no la tiene. Por más que gane lo que gane, nunca podrá compararse a lo que hizo Diego".