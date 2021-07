Scaloni: "Siento orgullo por estos 28 guerreros que vinieron a jugar esta Copa América"

Luego de consagrarse campeón de la Copa América 2021 con la Selección Argentina, el técnico Lionel Scaloni pasó por “FShow”, programa conducido por Alejandro Fantino en ESPN, para hablar sobre el triunfo y contar intimidades sobre el equipo.

"Siento orgullo por estos 28 guerreros que vinieron a jugar esta Copa América", dijo, refiriéndose a sus dirigidos. Destacó la unión del grupo, asegurando que en la Selección "comemos todos juntos y en la misma mesa, no hay mesas separadas (...) es más fácil, todo el mundo tira para adelante, como debe ser".

Incluso, admitió que las decisiones que toma el cuerpo técnico las consultan con los jugadores, “somos bastantes racionales, imponer no va conmigo".

Para los jugadores, no tuvo más que elogios. Respecto al Cuti Romero, sostuvo que “no tiene techo”, que Acuña es un jugador “de los que nos gusta tener”, De Paul dio “equilibrio, juego, garra, contagio y huevo. Es un ejemplo para los demás". De Emiliano Martínez destacó su positivismo, mientras que sobre Armani sostuvo que “se tomó muy bien” la convocatoria del “Dibu” y “fue muy positivo a pesar de perder el puesto".

Con respecto al Kun Agüero, a quien le tocó estar afuera del once titular, recalcó que es el "primero en entrenarse y alentar a los compañeros, a pesar de no jugar". "Con Di María lloramos los dos después de haber dado la nota. Le pedí que no se baje de la Selección en 2018", expresó. Del capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, remarcó su faceta humana y cuánto se merecía este triunfo.

La actitud positiva del grupo

El entrenador de la Selección subrayó la importancia de la concentración para lograr el objetivo de conquistar la Copa América y el espíritu del grupo, que se mantuvo unido durante toda la competencia. "Los jugadores no pusieron problemas con la concentración. Ninguno se quejó por la burbuja, estábamos todos alineados", sostuvo.

"De afuera está muy bien visto cómo somos los argentinos, todos unidos, tirando para adelante y eso tenemos que aprovecharlo", destacó Scaloni. "Una noche ellos nos pidieron hacer un asado solos, sin el cuerpo técnico. Fueron al quincho del predio de Ezeiza y la pasaron mejor que nunca. Fue algo muy lindo de ver", confesó.

Mundial Catar 2022

En noviembre del 2022 se disputará el Mundial de Catar y Alejandro Fantino aprovechó para preguntarle cómo se ve Scaloni y si considera que es posible ganarlo. "Hay que aceptar que hoy no somos los mejores de todos", dijo, pero prometió que "no va a tener miedo" y que "van a competir", siempre recalcando el disfrute. "Si no disfrutás no hay manera de que te vaya bien", expresó.

“La Scaloneta”

Con respecto al fenómeno de “La Scaloneta”, viral y trending topic durante todo el fin de semana, el técnico admitió que le “causa gracia”, pero si lo tuviera que adoptar, para él significaría “es sentido de pertenencia y disfrutar de lo que hacemos. Eso es lo que le digo a los jugadores".

Acerca de quienes lo criticaron, aseguró que no tiene “rencores”. “No me enojé y los entiendo. Es gente que hace su trabajo, aunque me gustaría que tiremos todos para adelante, verdaderamente creo que deberíamos hacer eso”, sostuvo.