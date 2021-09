La bronca de Godín: “La competición está desvirtuada”

El capitán de Uruguay mostró su enojo por las trabas que pusieron desde Europa para ceder a los jugadores para las Eliminatorias. Consultado sobre el tema, Diego Godín fue contundente: “Solo voy decir que la verdad que la competición está desvirtuada por lo sucedido”.

Por las restricciones de la Premier League, la Celeste no podrá contar con Edinson Cavani, delantero del Manchester United y una de las figuras de los Charrúas. “No es normal que las selecciones no puedan contar con los jugadores que los técnicos consideran seleccionables. En nuestro caso nos toca no contar con Edi y no es normal que los jugadores estén pensando hasta último momento si venir o no porque quedan en el medio”, opinó el defensor.