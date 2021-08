Bochini, contundente: "Un Agüero de 37 años no le sirve a Independiente"

Hasta la fecha pasada, los dirigidos por el "Facha" Falcioni eran punteros del campeonato, hoy, con el triunfo de Talleres ante Estudiantes y el de Lanús a Aldosivi, quedó relegado a la segunda colocación.

Es por eso, que Independiente no logra tener paz y ya Ricardo Bochini, su máximo ídolo, salió a tirar un dardo a Sergio Agüero, quién recientemente firmó con el Barcelona por dos años.

"Es difícil que Agüero vuelva. Lo que gana allá no puede ganarlo nunca acá. Si viene es para terminar su carrera, y eso es para más adelante. Será difícil porque cuando vienen muy grandes los jugadores ya no rinden. en este momento, pero no me lo imagino. Aparte si vuelve con 37 años ya no es el mismo y no le serviría a Independiente. Con 35 años podría volver y podría tener dos años buenos en el club. 37, porque no serviría ” , afirmó el Bocha.

Por otra parte, apuntó al bajo nivel que existe en el fútbol argentino: "Independiente puede pelear el campeonato y ganarlo porque el fútbol argentino es muy bajo, muy mediocre. No hay finalizado a los arcos".

El Rojo visitará la próxima fecha al River de Gallardo como visitante y el Bocha no pudo no opinar de eso. "A River hay que jugarle a ganar, hay que ir a ganarle. River tiene fallas atrás y muchos suplentes". Además, destacó que Independiente tiene mejor plantel que los de Gallardo para este domingo.