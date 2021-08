Estudiantes y una semana larga para esperar al Bicho

Luego de la dura caída en el estadio Mario Alberto Kempes contra Talleres por 2-0 con los goles de Carlos Auzqui y Mariano Andújar, en contra, luego del cabezazo del defensor Rafael Pérez, la delegación de Estudiantes de La Plata volvió a nuestra ciudad para descansar y empezar a dar vuelta la página luego de este mal trago y ya comenzar a pensar en lo que viene.

La preparación, el camino y las fuerzas estarán puestas en intentar sumar los tres puntos contra Argentinos Juniors, partido del próximo lunes a las 18 en el campo de juego del Jorge Luis Hirschi. El equipo de Gabriel Milito viene en un momento irregular ya que perdió sus últimos dos juegos, ante los cordobeses y frente a Unión en Santa Fe.

De esta manera, el elenco Albirrojo comenzará con los entrenamientos de inmediato en el Country Club de City Bell para este juego, donde habrá que esperar para saber si el cuerpo técnico puede contar con el delantero Leandro Díaz, que pese a no ser titular puede ser una buena pieza para buscar el resultado o darle aire al equipo durante la parte complementaria de este compromiso.

Además, Ricardo Zielinski tendrá que pensar en si vuelve a meter mano en el once inicial, ya que no dejaron muy buenas sensaciones los cambios que metió, principalmente en ofensiva donde Matías Pellegrini no tuvo el mejor rendimiento ante Talleres. En su lugar podría volver Juan Manuel Sánchez Miño y tranquilamente Nicolás Pasquini y Jaime Ayoví también podrían jugar por Matías Aguirregaray y Gustavo Del Prete.