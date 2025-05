Los hinchas acompañaron pese al mal momento del equipo

Gimnasia cerró un semestre para el olvido. No solo quedó afuera de los playoffs del Torneo Apertura, sino que quedó cerca de la zona de descenso y además eliminado de Copa Argentina por un equipo de la Primera C. Sumergido en una crisis institucional -por varias renuncias en CD- y futbolística, la entidad mens sana no deja de generarle preocupación a sus hinchas. Pero como ya es costumbre, miles de simpatizantes del Lobo llegaron a San Nicolás para acompañar al club de sus amores pese al mal momento.

Desde muy temprano, decenas de autos y colectivos teñidos de azul y blanco partieron desde nuestra región hacia el Estadio Único de San Nicolás. Los hinchas de ambos equipos le pusieron color a una tarde cálida de otoño, ideal para disfrutar de un partido de fútbol.

La parcialidad tripera mostró su descontento con la comisión directiva en el antes, durante y después del partido. Consumada la eliminación ante Central Córdoba de Rosario, algunos hinchas fueron a increpar a los jugadores , dirigentes y cuerpo técnico a zona de vestuarios. Se vivieron momentos de tensión en la denominada zona mixta. Tras la intervención de la policia y la seguridad privada, los ánimos se calmaron y recién en ese momento la delegación de Gimnasia logró emprender el regreso a Estancia Chica.