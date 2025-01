En la región, mencionar a Pedro Antonio Troglio es hablar de Gimnasia. El entrenador finalista de la Copa Argentina 2018, que también supo llevar a otro Gimnasia a pelear el torneo del 2005 y ascender a Primera en el 2013, regresó al país para dirigir en Instituto. Y por esas cosas del destino, el debut de la Gloria en la Copa de la Liga será ni más ni menos que ante el Lobo en Córdoba. Cabe recordar que el elenco cordobés disputó la Serie del Río de La Plata.

El sábado pasado cayó 1-0 sobre la hora ante Montevideo Wanderers, mientras que el miércoles superó a Defensor Sporting por penales tras igualar 1 a 1.

Consultado sobre su regreso al país y su frustrado paso por San Lorenzo, Troglio afirmó: “Volví porque tenía una necesidad familiar. Buscaba una propuesta conveniente e Instituto es un club que está haciendo las cosas bien en todo sentido y un club lindo para trabajar.Quería estar acá, en mi país y tener a los afectos un poco más cerca. Fue una lástima lo de San Lorenzo porque era un club como para quedarse un montón de tiempo. Creo que en San Lorenzo fue el único lugar donde no dejé nada; después siempre algo hice”.

Sobre la profesión y la “carnicería” de los técnicos, el oriundo de Luján comentó: “Siempre estamos en riesgo los entrenadores y sé que vengo a una realidad distinta: me tocó ganar pero dirigía al mejor equipo del país, entonces es más factible que tengas más gloria que tristeza… Ahora me toca Instituto, que es un equipo que estuvo ahí, en mitad de tabla, y tengo que tratar de sumar, de meternos en alguna copa, clasificar entre los mejores ocho. La condena de los jugadores hoy son las redes sociales, porque el futbolista puede tener una vida normal, puede ir a un boliche… ¿Cómo no va a poder ir con la novia, escuchar algunos temas y hasta tomarse una cerveza para irse a dormir a las dos o tres de la mañana? Jugó el sábado, ganó, por qué a la noche no puede ir a una disco o, acá en Córdoba, ir a ver un recital de la Mona… Ahora, si vos me decís que eso lo hace un jueves cuando juega el domingo y que se acuesta a las cuatro o cinco de la mañana, te digo que está mal”.

Por último, Troglio habló sobre el famoso acuerdo entre Estudiantes y Foster Gillett: “Me tocó estar en el fútbol europeo y ahí los clubes son sociedades anónimas. Desconozco si este caso lo sería o no, si es que se va a perder la parte social o no, esas son cosas que las sabrán los que están ahí. En Europa es muy normal, pero acá la gente tiene miedo de perder esa parte social de los clubes porque nosotros tenemos la idiosincrasia de que sea un lugar de encuentro, comer en el buffet, jugar a las cartas. Capaz se puede incorporar una parte nueva sin perder todo eso, no creo que gente que quiere a su club vaya a generar un vínculo que sea dañino. Habrá que ver cómo sale y entonces ahí será un ejemplo a seguir o a no seguir”.