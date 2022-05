La fase de grupos de Libertadores entró en zona de definición

La clasificación anticipada a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 de Palmeiras, Estudiantes, Atlético Minei­ro, River Plate, Colón, Flamengo y Talleres ha dejado nueve plazas libres. Un botín por el que lucharán 18 equipos en la última fecha, que transcurrirá entre martes y jueves.

La presencia asegurada de tres equipos brasileños y cuatro argentinos dan cuenta de la hegemonía que mantienen ambos países en el torneo.

Deportivo Táchira, Emelec, Libertad, Athletico Paranaense, The Strongest, Caracas, Bragantino, Vélez Sasfield, Nacional, Deportes Tolima, Independiente del Valle, Deportivo Cali, Corinthians, Boca Juniors, Fortaleza, Colo Colo, Cerro Porteño y Olimpia saldrán a jugarse su última opción.

En el Grupo C, el Pincha clasificó con 13 unidades y la lucha por la última plaza involucra a los otros tres rivales de la zona: Bragantino y Vélez, que tienen 5, y Nacional, colista con 4. Vélez recibirá hoy a Estudiantes con el cuchillo entre los dientes para asegurar su permanencia, y a la misma hora de ese día se citarán Nacional y Bragantino en Montevideo. Otro auténtico final cabeza a cabeza se verá el jueves en el Grupo E, donde la cima la habitan con 8 puntos Cali y Corinthians, en tanto que Boca Juniors persigue con 7 y, ya descolgado con 4, cierra Always Ready. Boca y Cali se verán en Buenos Aires, y en San Pablo Corinthians y Always.

Fortaleza y Colo Colo llegan a la sexta jornada del Grupo F con 7 puntos en busca de la segunda plaza para la fase de los 16 mejores, ya que el primer clasificado se conoció hace una semana al completar River Plate 13 unidades de 15 posibles. Alianza Lima, que cierra con un punto, visitará al Millonario en un partido que no tendrá mayor historia, como sí el duelo de los necesitados en Santiago de Chile.

En el Grupo G, Peñarol ya se despidió del torneo debido a que llega a la última semana con 4 puntos, muy lejos de los 10 del ya clasificado Colón, y de los 8 de Cerro Porteño. Olimpia, tercero con 5, jugará por un milagro. Por último, Flamengo también se matriculó en octavos con 13 puntos. Pase lo que pase hoy el Fla terminará como líder del Grupo H, mientras que Talleres ya clasificó como escolta con 8 unidades.

GRUPO A

1 Palmeiras 15 5 5 0 0 21 2 +19

2 Dep. Táchira 7 5 2 1 2 7 10 -3

3 Emelec 5 5 1 2 2 7 7 0

4 Ind. Petrolero 1 5 0 1 4 3 19 -16

GRUPO B

1 Libertad (P) 7 5 2 1 2 4 5 -1

2 Paranaense 7 5 2 1 2 3 6 -3

3 The Strongest 6 5 1 3 1 7 3 +4

4 Caracas 6 5 1 3 1 3 3 0

GRUPO C

1 Estudiantes 13 5 4 1 0 8 1 +7

2 Bragantino 5 5 1 2 2 5 6 -1

3 Vélez 5 5 1 2 2 8 11 -3

4 Nacional 4 5 1 1 3 4 7 -3

GRUPO D

1 Atl. Mineiro 11 5 3 2 0 9 4 +5

2 Dep. Tolima 8 5 2 2 1 8 8 0

3 Ind. del Valle 5 5 1 2 2 6 7 -1

4 América MG 2 5 0 2 3 6 10 -4

GRUPO E

1 Dep. Cali 8 5 2 2 1 7 3 +4

2 Corinthians 8 5 2 2 1 4 3 +1

3 Boca Juniors 7 5 2 1 2 4 5 -1

4 Always Ready 4 5 1 1 3 4 8 -4

GRUPO F

1 River Plate 13 5 4 1 0 10 2 +8

2 Fortaleza 7 5 2 1 2 6 6 0

3 Colo Colo 7 5 2 1 2 6 9 -3

4 Alianza Lima 1 5 0 1 4 3 8 -5

GRUPO G

1 Colón 10 5 3 1 1 7 6 +1

2 Cerro Porteño 8 5 2 2 1 5 3 +2

3 Olimpia 5 5 1 2 2 3 4 -1

4 Peñarol 4 5 1 1 3 3 5 -2

GRUPO H

1 Flamengo 13 5 4 1 0 13 5 +8

2 Talleres (C) 8 5 2 2 1 5 5 0

3 U. Católica 4 5 1 1 3 5 9 -4

4 Sp. Cristal 2 5 0 2 3 2 6 -4