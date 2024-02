La Gloria y un viaje largo a Buenos Aires

Como no es habitual en el fútbol de Primera División desde hace años, Instituto tendrá un viaje particular para el encuentro de la fecha 8 contra Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo. La idea del plantel cordobés era viajar en avión el día de hoy para llegar en la tarde noche y luego descansar pensando en el partido de mañana donde debe volver a la victoria para seguir pensando en los primeros puestos de la Zona A.

Sin embargo, a raíz de un paro de los gremios aeronáuticos que fue anunciado el día domingo para llevarse a cabo este miércoles 28 hizo que la Gloria cambie los planes y así terminó viajando en micro ayer por la noche desde La Agustina después de entrenar en el turno matutino. En un viaje que durará entre 10 y 12 horas, esto implicará una cuestión física para los jugadores albirrojos referida al descanso y también a tanto tiempo estando en un micro.

La idea es que los dirigidos por Diego Dabove lleguen a Buenos Aires en horas cercanas al mediodía para tener un buen descanso en el hotel y también algunas tareas de activación y elongación para contrarrestar la cuestión física. En cuanto al equipo, Dabove tuvo una mala noticia en la derrota contra Godoy Cruz porque Miguel Brizuela salió lesionado y no llegaría en condiciones para enfrentar al Lobo.

A pesar de que todavía no está confirmado, el entrenador de Instituto haría otros cambios además de Brizuela pero mantiene el hermetismo. Hay un dato particular de la Gloria y es que lleva 10 partidos sin perder de visitante, por lo que no le ha costado para nada sumar fuera de casa y buscará mantener esa tendencia.

Lamolina para el jueves

La Liga Profesional ayer hizo oficial el cronograma de árbitros para la fecha 8 donde Nicolás Lamolina fue designado para el encuentro entre Gimnasia-Instituto el jueves 29 a las 19 en el Bosque. Con guardia alta por parte del Lobo después del polémico gol anulado a Ivo Mammini en el Clásico, Lamolina no trae un buen recuerdo en el albiazul debido al encuentro dirigido el año pasado contra Barracas de visitante donde anuló dos goles lícitos como así también tuvo un mal arbitraje en la victoria contra Racing en 60 y 118 entre varios encuentros.

De esta manera, no cayó nada bien la designación del arbitraje sumado a que Lucas Novelli estará en el VAR que viene de un flojo arbitraje en la misma posición el lunes por la noche donde omitió un claro penal para Atlético Tucumán contra Central Córdoba.

Árbitro: Nicolás Lamolina

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: Mariano Ascenzi

Cuarto Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Lucas Germanotta