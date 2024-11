La lluvia impidió la actividad del Lobo

Después de la necesaria victoria contra Atlético Tucumán el domingo por la tarde, el plantel del Lobo tuvo lunes libre y ayer regresó a las actividades en Estancia Chica para comenzar a planificar lo que será el duelo de este fin de semana contra Boca Juniors. Sin embargo, la tormenta eléctrica que azotó a la región platense durante la mañana del martes hizo que el entrenamiento no se pueda llevar a cabo con normalidad en las canchas debido a la presencia de rayos. Tan es así que al pasar un rato y no cesar la lluvia, los trabajos regenerativos no se llevaron a cabo y la práctica terminó antes de lo previsto aunque hubo algunos laburos en el gimnasio.

Por eso mismo hoy si se llevarán a cabo con normalidad las acciones en el predio de Abasto donde Marcelo Méndez tendrá varios días para pensar en lo que será el encuentro contra el Xeneize que encima llegarán con un trajín importante debido al partido de Copa Argentina durante la noche de hoy. Pensando en el duelo del domingo a las 21:45 en La Bombonera, todas las miradas están puestas en Rodrigo Castillo que frente al Decano salió con una pequeña molestia muscular y será evaluado para ver como está.

Además de esto, Lucas Castro también trabaja para intentar estar al menos en los concentrados aunque la idea principal del uruguayo es que el Pata esté en el once titular. Castro quedó afuera del último partido porque en Avellaneda sufrió un grave pisotón en uno de sus tobillos y no llegó a recuperarse en los dos días que hubo en el medio. A la espera de lo que suceda, de a poco lo irán probando al mediocampista para ver si llega o no.

Precios confirmados para la renovación de platea

Desde esta semana hasta el 23 de diciembre, los plateistas de Gimnasia tienen la posibilidad de renovar su butaca para todo el 2025 aunque los precios han tenido una suba considerada. Los precios son de $300.000 en la Basile baja, sector A y B de la Techada. $360.000 el sector C (arriba) de la techada y $430.000 el palco Durán. Además de esto, hay cuotas (hasta 12 cuotas) pero con un interés que ronda el 50% como así tampoco no hay descuento en efectivo o promoción para el grupo familiar.