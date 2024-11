Enzo Pérez se aleja de Estudiantes y se acerca a River

Cierren la puerta en City Bell. El 2024 todavía no terminó y Estudiantes de La Plata continúa con la noticias pálidas. Pablo Piatti y Federico Fernández se retiran al final de la temporada, mientras que a Enzo Nicolás Pérez se le termina el vínculo con el Pincha y a fin de año tendrá un reunión importante para definir su futuro. Luego del 21 de diciembre, fecha en la cual el equipo que dirige Eduardo Domínguez afrontará la final del Trofeo de Campeones ante el ganador de la Liga Profesional, el mediocampista de 38 años se reunirá con Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, para definir su continuidad en la institución de Núñez.

Se sabe que el Muñeco y el volante son muy cercanos y tienen interés en que vuelva a vestir la camiseta de la banda roja, pero todavía hay algunas cuestiones o pautas que deben zanjar primero. Al mediocampista de 38 años lo seduce la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos, pautado para junio. La relación entre el Muñeco y el volante es de amistad y respeto mutuo, y ambos comparten el deseo de reeditar viejas glorias. Sin embargo, antes de cerrar cualquier acuerdo, hay cuestiones importantes que discutir. Enzo, quien termina contrato con el Pincha este año, está seducido por la posibilidad de disputar el Mundial de Clubes 2025 con River en Estados Unidos, un desafío que lo motiva a seguir compitiendo al máximo nivel. Por su parte, Gallardo necesita un jugador con la jerarquía y liderazgo que caracteriza al mediocampista. Pero hay algo claro: la titularidad no será un regalo. “Si vuelve, tendrá que ganarse el lugar como todos, compitiendo de igual a igual”, aseguran desde Núñez. El esperado cónclave se dará después del 21 de diciembre, cuando Estudiantes cierre su participación oficial enfrentando al campeón de la Liga Profesional en Santiago del Estero. Recién entonces, mientras cortan el pan dulce en la previa de las fiestas, se definirá si el Operativo Retorno se concreta o no. El contexto también juega un papel importante. La salida de Enzo Pérez de River a fines de 2023 estuvo marcada por su relación desgastada con Martín Demichelis, quien tras la eliminación en la Copa Libertadores habría deslizado en un off the récord que no lo tendría en cuenta para la siguiente temporada. Esto llegó a oídos del jugador, y el vínculo nunca se recompuso. Pero la llegada de Gallardo revirtió el panorama: el DT que llevó a River a la gloria en Madrid podría ser clave para el regreso. ¿Volverá para escribir otro capítulo en la historia de River?