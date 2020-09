La “nueva normalidad” de los deportes en el Pincha

Tras seis meses desde que se decretó la cuarentena, y con esto el cese de actividades en todo el país, paso a paso se vuelve a la normalidad, o mejor dicho, a la “nueva normalidad”.

Si a lo deportivo nos referimos, no caben dudas que los deportes amateurs fueron los más perjudicados durante este tiempo de inactividad para los clubes, que tuvieron que bajar las persianas y esperar largos meses para ponerse en marcha nuevamente.

En sintonía con lo que venimos contando, y de acuerdo a lo que pudo saber el diario Hoy, Estudiantes junto a SportClub comenzaron a gestionar y trabajar en los protocolos para la reapertura del gimnasio de calle 54. La idea del club es trasladar las maquinas que se encuentran en la sede al estacionamiento del estadio de 1 y 57. A su vez, también existe la posibilidad de alistar una carpa y situarlo en el Paseo de los Profesores. Si bien aún no hay certezas de cómo se llevara a cabo esta nueva modalidad del gimnasio, aspiran a poder reabrir a fines de este mes o principios del próximo, ya que llevan varios meses sin actividad y son muchos los socios del club, y no socios, que siguen pagando la cuota y no acceden al servicio.

En otro orden de cosas, ayer la Asociación Argentina de Tenis (AAT) visitó el Country de City Bell para observar cómo se desempeña la actividad en el club. Con la presencia del presidente Juan Sebastián Verón, que estuvo acompañado por los referentes del deporte amateur y el tenis de Estudiantes, recibieron a las principales autoridades de la AAT, liderados por su vicepresidente Mariano Zabaleta.

Después del encuentro, que se realizó con el distanciamiento social indicado, Verón se refirió a la vuelta del tenis y afirmo: “Por suerte de a poco se va reactivando la disciplina, con el tenis en este caso comenzamos hace un par de semanas y esperemos que con el correr del tiempo se vayan sumando otros deportes”.

Respecto a la práctica, el plantel profesional se volverá a entrenar desde las 9.30 en City Bell, con la presencia por segunda día consecutivo de Rolando Ortiz, y con Leonardo Godoy por primera vez.