Hagamos memoria de todo lo que fui escribiendo en estas páginas. Sumen todos los hechos. Antes de estar del lado periodistístico y siguiendo el día a día de la AFA, me fui enterando de muchas cosas. Si Julio Grondona no hubiera sido el fundador de Arsenal y presidente de la AFA, sumado a que llegó a la vicepresidencia de la multinacional más grande (la FIFA), ¿el club del Viaducto hubiera llegado tan lejos como lo hizo?

Durante años dije: “El fútbol se juega con los pies, pero estamos todos bajo sospecha”. Por eso me dejan afuera del mundo del fútbol. Era peligroso y denunciante para con ellos. A mí me lo dijo Grondona en la cara: “Si vos te callaras la boca, estarías dirigiendo al RealMadrid o la Selección de Inglaterra”. En este país, la corrupción es moneda corriente en cualquier esfera, sobre todo en los ambientes que dan fama, poder y dinero.

Todos ustedes saben que tuve una gran relación con Diego Maradona. De hecho, le dije muchas cosas para las quehabía que tener coraje.

Un día le dije: “Diego, vos manifestaste una cosa en la que te equivocaste respecto al fútbol. Dijiste que la pelota no se mancha, pero la realidad es que sí”. Toda esta introducción es para hacerles entender que esto sucedió siempre, absolutamente siempre.

Vayamos concretamente a lo sucedido en Floresta. Barracas Central es el club del presidente de la AFA: el señor Chiqui Tapia. Sabemos que en ese club también juega elhijo de Tapia. En una jugada totalmente natural, un jugador despejó pero la pierna siguió su recorrido. Al árbitro Jorge Baliño le detuvieron la imagen en el momento justo y decidió echar al hombre de Patronato.

Partido caliente, de descenso. El colmo de los colmos apareció cuando, después de que Patronato convirtiera un golazo, el VAR Diego Abal (en complicidad con el AVAR Diego Ceballos) llamó a Baliño para revisar una jugada en la que él estaba a cinco metros y con visión clara, por la cual ya había decidido que “siga, siga”.

El referí miró la imagen, anuló el gol del Patrón y decretó penal para Barracas Central(si era cualquier otro club, no era penal). La maldad ya estaba hecha.

No se puede cobrar en el fútbol con imágenes congeladas. Gente lectora, quiero decirles la verdad. Si yo hubiera estado en el lugar de Facundo Sava, todavía estaría preso. Porque al final del partido hubiera retornado a la cancha y, aunque me quisieran llenar de palazos, no habría parado hasta llegar a la cabina del VAR. Baliño actuó a instancias de la tecnología; la primera gran macana se la mandaron desde Ezeiza. No dudo en lo más mínimo de que estuvo todo armado. No se olviden de cómo limpiaron a Ferro en la temporada pasada en la Primera Nacional.

Muchas veces les dije: “Las miserias humanas del hombre pueden aparecer en el momento donde la justicia se siente invadida por el poder real”.

Por eso aquella frase de “el fútbol se juega con los pies y estamos todos bajo sospecha”. El VAR lo manejan seres humanos que también están sujetos al poder. Porque hicieron una carrera de 10 años o más y, si quieren llegar a un Mundial o algo mas