Iniciaron las negociaciones de renovación

Gimnasia está pasando un gran año donde busca seguir peleando el torneo y clasificar a las Copas internacionales del 2023, pero ya comienza a pensar en lo que viene porque son varios los contratos que se terminan en diciembre y dentro de esos hay algunas piezas claves para el plantel como Rodrigo Rey y Cristian Tarragona. Por eso mismo, la dirigencia de a poco empezó a charlar con estos futbolistas para intentar renovar y que sigan vistiendo la camiseta albiazul.

La intención desde calle 4 es hacer el mayor esfuerzo posible desde lo económico para hacer una mejora en los números y también confían en la buena predisposición de los dos futbolistas que se han transformado en referentes del plantel y que son figuras desde que llegaron al Lobo, sumado al cariño que le tienen los hinchas Triperos en base a sus rendimientos.

Luego, también se termina el préstamo de Agustín Cardozo pero hay una opción de compra, que no se hizo oficial el monto cuando llegó de Tigre, por lo que habrá que ver la situación económica para saber si Pitín continúa con la camiseta albiazul. Además de esto, cuando termine el torneo en octubre se empezará a charlar con Néstor Gorosito para también renovarle el vínculo que termina en diciembre, aunque no es un detalle menor que en noviembre hay elecciones y no se sabe el punto de vista del DT respecto a su continuidad si hay un nuevo presidente al mando de la institución.