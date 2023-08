La pluma del Profesor

Por Daniel “Profe” Córdoba

La verdad, tanto en la Copa Libertadores y, ni hablar en la Sudamericana, aún no vi a un equipo como para gustarme su juego. Todo es mediocridad y hoy por hoy con un solo jugador inspirado y en racha se saca diferencia.

¿Qué pasa en el fútbol o en cualquier deporte en equipo cuando uno es muy pobre y su rival está en lo más alto de su rendimiento? La respuesta es simple: debería ganar cómodo este último sí o sí.

Y si el 3 a 0 de acá se estira a 5, más aún. Así y todo, poniendo cinco defensores Estudiantes de La Plata sufrió por momentos. Se ve que a los brasileños de Goiás les cuesta el gol, sin embargo, tuvieron tres o cuatro situaciones claras para marcar, sumado a un tiro libre que dio en el caño horizontal del arquero Mariano Andújar en el cierre de la primera parte.

Demasiados riesgos ante un pobre rival. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez no pudo tener la pelota. No pudo manejar el ritmo. El rival sí lo pudo hacer. Digan que la diferencia de La Plata en el placard sobraba. En UNO, el equipo pincharrata destrozó a su rival, con un festival de goles y de buen fútbol por momentos, que podrían haber sido más en aquella noche mágica de algunos jugadores. Ayer no hubo ese brillo que se tuvo en el juego de ida, pero igualmente alcanzó para pasar de ronda. El León sigue vivo y rugiendo en la competencia continental.

2 a 0 sin mucho mérito, dos golazos de Benedetti y Rollheiser. Serie cerrada, no dio tiempo para más. Ahora, espera el Corinthians de Brasil, otro débil rival. Pude verlo en los dos partidos contra Newell’s de Rosario. Poco, muy poco, pobre. Si Estudiantes no baja su nivel, lo pasará, y este sueño llamado Copa Sudamericana y la final de Montevideo continuará.