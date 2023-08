Amigazo Sky tiene la mesa de la Polla de Potrillos servida

Vino agosto a todo ritmo y hoy nuevamente levanta el telón del teatro del turf del Barrio Hipódromo, con un interesante programa de 15 actos entre las 13 y las 20. Todas las carreras llevan nombres alusivos al Día del Veterinario. El momento culminante de la reunión será la tradicional Polla de Potrillos (G. III-1.600 mts.), reservada para potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2020, con un peso de 56 kilos, un “medio fondo” que promete emoción desde la suelta hasta a la raya. Ocupa el séptimo turno de la programación con un premio de $3.000.000 al ganador.

El evento convoca a un interesante número de siete ejemplares, y del listado se destaca netamente la presencia de Amigazo Sky, un potrillo de la escudería del entrenador de la vieja guardia (de los pocos que quedan) “Beto” Piana y de su ladera Claudia Bellier que todo lo que ha corrido “casi” que lo ha ganado. Y es ese “casi” porque ganó en cuatro de sus seis presentaciones, porque tuvo su resbalón en la carrera de las Estrellas donde participó sin su estado ideal. A vuelta de hoja, se alzó fácilmente con el Clásico Isidoro Aramburu (G. III-1.600 mts.) y hoy va por la primera gema de la “Triple Corona”.

Como principal escollo ubicamos a Sapporo que debutó ganando el Especial Patria (1.500 mts.) y enseguida escoltó a Amigazo Sky y ahora va por la revancha. Se viene un carrerón... Hagan juego, señores.

Que se corre, que no se corre...

La Asociación de Vareadores de La Plata decidió un paro de actividades para la fecha por “el manifiesto atraso en el pago de los premios”, a los que la administración del Hipódromo platense emitió un comunicado donde “garantiza el desarrollo de la reunión de la fecha”, agregando que “ante la llegada de los resultados del antidopping, en la fecha se abonará el pago de premios a profesionales y caballerizas los premios correspondientes a las reuniones del 27 y 29 de junio pasado”.

1° Carrera HORA: 13:00 - PREMIO: “SERVICIO VETERINARIO HIPóDROMO DE LA PLATA” - distancia 1.000 metros

0L 1 SONG OF YVELINES z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 4L 2L 5L 2 SLEW OF NASHVILLE a 4 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 0L 8L 8L 3 PARLA t 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

2L 2L 4P 3L 4 MAMITA SERENA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

5L 7L 0L 5 VIOLET COLOUR a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7S 0L 7L 6 INN ART a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 8L 6S 6P 7 BUENAS ONDA z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

9P 0L 0L 8 MONEY WARD a 4 57 PINTOS JUAN I.-4

5L 0L 9 LUCIANA CAPA zn 4 57 CABRERA ANIBAL J.

0S 6L 0L 0L 10 EMOTION HIT z 4 57 ALFARO MARCOS A.-4

5S 4L 2L 11 CORAL RISK z 4 57 BANEGAS KEVIN

6S 0P 12 ESCOLASEABA a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

9L 13 COBRA SI z 4 57 DIESTRA PEDRO E.

2° Carrera HORA: 13:30 - PREMIO: “SERVICIO DE HIPOLOGíA HIPóDROMO DE LA PLATA” - Distancia 1.000 metros

5L 5L 2L 3L 1 VALE DECIR MATURI z 6 55 SINIANI EMILIANO F.

9L 6L 7L 2 TEAM JOY z 5 57 ARIAS DANIEL E.

0L 0L 8L 0L 3 STORM MAGICO z 5 57 LOPEZ MARIANO J.

4T 9Z 3T 2Z 4 SABINO z 5 57 RONCOLI ORLANDO P.

5P 0P 0L 2L 5 KOWBOY RIG a 5 57 BANEGAS KEVIN

7S 9T 8Z 5L 6 CUMPLEAÑERO CAT zn 6 55 MARTINEZ ELIAS D.

7L 4L 3L 6L 7 SELVAGEN a 6 55 XX

5L 5L 5L 4L 8 QUE AMBICIOSO a 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 9L 9 GRIZZLY MAN a 5 57 DIESTRA PEDRO E.

Debuta 10 EL SOBERANO z 6 55 MUÑOZ RICARDO J.-3

0L 9L 9L 0L 11 INDIO DREAM t 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

7P 12 EL CAMPERITO z 5 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: “SERVICIO DE HERRERíA HIPóDROMO DE LA PLATA” - Distancia 1.000 metros

7P 4P 5S 1L 1 STRIPER FURIOSO z 3 56 PEREYRA WILLIAM

1L 2L 6L 5L 2 ANTIGUO AMIGO z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

2L 4L 2L 1L 3 TURCO EMILIO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

8S 3L 9S 5S 4 GANAS DE CORRER z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

1L 5 EL CALIFA JOHAN z 3 56 PERALTA JORGE L.

2L 3L 1L 9P 6 MANSO AZTECA a 3 56 BETANSOS HORACIO J.

1L 5P 1L 7 BLOODSHOT z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

4° Carrera - HORA: 14:30 - PREMIO: “SERVICIO DE BALANZA Y CONTROL DE PESO HIPóDROMO DE LA PLATA” - Distancia 1.000 metros

4L 2L 7L 8L 1 VITRECTOMIA a 5 57 MENENDEZ CRISTIAN D.

3L 7L 0L 0L 2 NAIGELLA LETAL z 5 57 SOSA MIGUEL A.O.

7L 5L 0L 4L 3 MIDORI z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

6L 4L 2L 5L 4 LAMITIE z 5 57 ROMAY ABEL I.

6P 4S 0S 9S 5 AGARDELADA a 5 57 VILLAGRA JUAN C.

7P 8L 0L 3L 6 MOST GIRL z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0P 7L 5L 7L 7 LUMINOSA HERO a 5 57 BANEGAS KEVIN

0L 1L 5L 7L 8 GLOBAL MEMORIES a 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

7L 9L 0L 0L 9 FURIOSA CATCHT zd 5 57 GIORGIS ABEL L. J.

5L 0P 9L 1L 10 LA COPERA CHUCK zd 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

7P 7L 1L 0P 11 DIFERENT CANDY z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

5° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: “DRA. MIRIAM VILLANUEVA” Distancia 1.000 metros

6L 0L 0L 4L 1 SOUND SPEED z 4 57 CAVALLARO JORGE E.

0L 2 REMADORA z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

8L 7L 8L 9L 3 REE JUSTA z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 6L 3L 5L 4 MAGA TEXANA a 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 8L 0L 0L 5 SUPER KISS z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

3L 2L 3L 5L 6 LEONADA z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

0L 0L 0L 0L 7 ADORADA FURIA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 0L 8 RE FURIOUSA z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

0L 7L 9L 9 LUZ SECURITY z 4 57 XX

0L 0L 3L 10 ENDOR CHAMP a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 11 DOLLY FAST z 4 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

8S 0S 5L 12 HOME JEWEL z 4 57 ARIAS DANIEL E.

7L 13 CRIOLLA SOY z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: “DR. ARTURO BALDINI” - Distancia 2.000 metros

4L 5L 6L 8S 1 QUIET Y CAPRICHOSO zd 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

4L 5L 8L 4L 2 NARCOSIN z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

4L 4L 3L 3L 3 ADORADO POINT z 5 54 PERALTA JORGE L.

8L 9P 8L 5L 4 SOUTH WAR a 4 57 ENEA FACUNDO D.-4

0S 4S 6S 9S 5 PROHIBIDO OLVIDAR zc 4 57 TARRAGONA RUBEN D.

0L 0L 0L 8L 6 FIDEL RABID z 4 57 GARCIA WALTER L.-4

9L 9L 0L 7L 7 EMM LABURANTE z 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7S 8S 3L 8 HONOUR REAL z 4 57 BALMACEDA LAUTARO E.

0S 2L 4S 2S 9 EL ABROJO a 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

7° Carrera HORA: 16:00 - CLáSICO POLLA DE POTRILLOS (G3) - Distancia 1.600 metros

9L 0L 2L 3L 1 RIO ESCONDIDO zd 3 56 BETANSOS HORACIO J.

1L 1L 0S 1L 2 AMIGAZO SKY z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

1L 2L 3 SAPPORO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

1L 3L 1L 4 HUSSON CHUCK z 3 56 GOMEZ DARIO R.

3S 1S 3S 5 HAPPY HAPPY DAY z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 1L 0S 4L 6 NAPOLEON HIT z 3 56 ARIAS DANIEL E.

1S 3L 4P 7 AMIGUITO DON JOSE a 3 56 MOREYRA WILSON R.

8° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: “DR. CLAUDIO VERDE” - Distancia 1.400 metros

4S 7P 8L 1L 1 TUTTO BENE a 6 57 ARIAS SANTIAGO N.-3

5L 0P 5L 9L 2 TOO FAST a 8 57 CHAVES URBANO J.-3

2L 2L 2L 4P 3 SCUDETTO a 6 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 7L 7L 5L 4 OWEN MAGIC t 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

4L 7L 8L 6L 5 ALA RYE zc 6 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

1P 1L 3L 6L 6 TM ADOLFO zc 7 54 MENENDEZ FRANCO D.

4S 6L 4S 6P 7 SABBIONI z 7 57 VALLE MARTIN J.

3L 3L 6L 7L 8 JAUBERT z 7 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

5P 2S 8P 3L 9 DOCTOR BEST z 9 57 CACERES FRANKLIN D.-4

9S 2L 2L 1L 10 MAR LIGURE zd 6 54 PINTOS JUAN I.-4

3P 9S 6P 6P 11 ALMONE z 6 57 CORIA FACUNDO M.

9° Carrera HORA: 17:00 - PREMIO: “DR. SERGIO OLIVIERI” - Distancia 1.000 metros

0P 3S 8S 7L 1 TARGARYEN z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.

4S 0S 0L 7L 2 MISS HECHICERA z 4 57 ARIAS DANIEL E.

4L 5L 3L 3L 3 LA RISKY z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

0P 4P 9P 4 LA ARMANI z 4 57 NORIEGA COBIAN LUCAS J.

9S 0S 0L 0L 5 VENTOLINA SCAT z 4 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

8L 0L 0L 6L 6 FOREVER FASTER t 4 57 PINTOS JUAN I.-4

6L 0L 0L 0L 7 ARENA BLANCA a 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

4L 9L 0L 5L 8 LA GAYOLITA a 4 57 GARCIA WALTER L.-4

0L 9 IMPONDERADA BANNS z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

8L 10 CANDY CYANIDE zc 4 57 ARMOHA LEOPOLDO M.-4

2L 5L 2L 4L 11 CALLEJON SIN SALIDA z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

Debuta 12 DONOSA JOHAN a 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

5L 5L 2L 0L 13 BLACK SI z 4 57 CACERES LUIS A.

10° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: “DíA DEL VETERINARIO” - Distancia 2.000 metros

3S 6L 2L 3L 1 YOU BE YOU a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

9S 7L 0S 0S 2 SEARCH VICTORY z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 7L 5L 4L 3 MAN IN THE MOON z 5 54 AGUIRRE FACUNDO S.

3L 6P 8L 3S 4 ASIATIC KING z 4 57 MOREYRA WILSON R.

0S 4S 9S 0S 5 SKAMPAZZO z 4 57 ORTEGA TORRES EDUARDO G.

4L 6L 8L 5L 6 MORMONT z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

2P 5L 6L 3L 7 ETOO z 4 57 BARRIONUEVO SERGIO R.E.

0P 9L 8 ENCRISPADO z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

0L 8L 8L 6L 9 IDOLO MARTY z 4 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

9L 0L 9L 0L 10 EL DIABLO MORO a 4 57 VILLAGRA RAUL E.

11° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: “DRA. MARTA MONINA” - Distancia 1.000 metros

6L 0L 4L 8L 1 SEATTLE HOPE zd 5 57 XX

5d 5d 0L 2 PRINCIPE DEL SUR a 6 55 CHAVES URBANO J.-3

4S 2L 3 PERFIL DE CRACK z 6 55 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7L 0L 0L 4 LUCA BRASSI t 5 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

8L 0L 9L 9L 5 SNIPJINSKY z 6 55 SAEZ GASTON G.

6L 6 LAW OF NATURE z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

6P 7S 7 BASKO IÑAKI z 5 57 FLORES JAIRO E.-4

7L 8 MUSIQUEIRO JOHAN z 5 57 DIESTRA PEDRO E.

Debuta 9 LOCO FUN z 5 57 LA PALMA MARTIN A.

2S 4S 7S 3L 10 ESCORE KING z 5 57 BANEGAS KEVIN

2L 8L 8L 8L 11 ENCARNIZADO a 5 57 BALMACEDA LAUTARO E.

3L 4L 4Z 5Z 12 GRAN LEO z 6 55 FERNANDES GONCALVES F.L.

9L 5S 8L 3L 13 CAPO SUREÑO z 6 55 ARREGUY FRANCISCO A.

12° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: “CáTEDRA DE MEDICINA EQUINA” - Distancia 1.200 metros

9L 0L 8L 0L 1 SOLITA EN DUBAI z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

9P 1L 2 OUTSHINED z 4 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

2L 3L 9S 1L 3 LADY IN RED z 4 57 ARIAS DANIEL E.

3L 3L 8S 2L 3a SUPER GIA TOP z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

2P 1L 5L 3L 4 ADORADA CAPA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

5L 4L 5L 5L 4a HOOD PRISE z 4 57 XX

1L 2L 4L 2L 5 RE STAR z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

7S 6P 7L 0S 6 MAS VIGENTE z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

3L 6L 4L 4L 7 ESTRELLA SPRINGS z 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

1L 4L 6L 2L 8 BARBIE CHUCK z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1L 9L 8a REINA JOHAN z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

3S 5L 6L 8S 9 GRENOLA z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

3L 4L 5L 6L 10 BAGUETTE SCAT z 4 57 PERALTA JORGE L.

13° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: “FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNLP” - Distancia 1.100 metros

3L 0L 6P 1P 1 SEBI QUEEN z 6 57 PINTOS JUAN I.-4

0P 5P 7P 7L 2 SAROOKH zd 7 57 AGUIRRE FACUNDO S.

3P 2S 2P 3S 3 ROSADA CRAF t 6 57 LAVIGNA FRANCISCO J.-2

8P 2P 6L 5L 4 INFORMATE SOLE a 7 57 VILLAGRA RAUL E.

9L 1L 0L 3L 5 SONATA HALO z 6 57 MUÑOZ RICARDO J.-3

4d 8L 5d 4L 6 TOPADA LETAL z 7 57 ENEA FACUNDO D.-4

7L 1L 4L 6L 7 GIULIANA SHY a 6 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 8L 0L 4L 8 A PURA MAGIA zd 6 57 CACERES LUIS A.

2L 4L 1L 5L 9 PIPORE SLACK z 8 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

1L 2L 5L 7L 10 IGUALADA PLANET a 6 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

0L 3S 1R 3R 11 AMUSCHINA z 6 57 DYKE HECTOR E.-3

0L 1L 3L 2L 12 AMANTE DESPECHADA z 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

6L 2L 9L 1L 13 CANDY QUEEN a 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

2S 0P 0L 6L 14 AGLED zc 6 57 ARIAS DANIEL E.

14° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: “HOSPITAL ESCUELA UNLP”- Distancia 1.100 metros

0P 0L 7L 0L 1 SUPER FUGAZ z 8 57 GIULIANO CAMPI MILAGROS M-3

0L 4L 4L 3L 2 SOLO RAP z 6 57 PERALTA JORGE L.

0P 7L 0P 0L 3 SEÑOR PELETERO z 7 57 MARTINEZ ELIAS D.

7L 7L 4d 8d 4 RU CHI a 6 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

8L 2L 2L 2L 5 UNLOCK YOUR WISH z 7 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

8L 2L 6L 4L 6 VITAMINICO a 6 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 0L 3L 4Z 7 ORO MAR zd 9 57 BANEGAS KEVIN

6L 3L 0L 0L 8 ARRANTZALE a 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

1Z 9 SECRET LASH zc 6 57 TORRES ROBERTO M.

8L 0L 6L 0L 10 PROFESOR FITZ z 6 57 VILLAGRA RAUL E.

3P 3L 3L 6L 11 LUCAS ICY z 6 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

7L 0L 5P 6L 12 COCO FREUD z 7 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 7d 7L 4d 13 MY ARMANDO z 6 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 4L 6L 7L 14 CATASTRO z 6 57 GONZALEZ JOSE N.

15° Carrera HORA: 20:00 - PREMIO: “COLEGIO DE VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE BS. AS. DISTRITO 2” - Distancia 1.200 metros

2L 6L 2L 3L 1 LORO FLESH a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

4L 5L 2L 2L 2 LEPUS a 5 57 SANDOVAL CARLOS S.

6L 4L 1L 0L 3 KELO CLEAR a 5 57 CHAVES URBANO J.-3

6P 3L 6L 9L 4 HIT CAMBRIOL z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

0L 0L 7L 9P 5 ROCK DANCE z 5 57 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

3L 4L 8L 6L 6 TIME FOR DANCING zc 5 57 SINIANI EMILIANO F.

4L 9L 4L 4L 7 HAPPY CHUCK z 7 55 FERNANDEZ LUIS M.

1L 9L 3L 8L 8 ATRACTIVO Y LETAL z 5 57 BANEGAS KEVIN

3L 1L 9 HONOR A CESAR z 5 57 SAEZ GASTON G.

0P 5L 3S 2L 10 HELLUVA WIN z 5 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

0L 9L 0L 8L 11 FILIPO DE BALCARCE z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 0L 0L 9L 12 EMIRATOS z 5 57 XX

4L 7L 8L 6L 13 FLASHEADO z 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

0L 0L 5L 0P 14 CLASE B zd 5 57 JURI FABIAN R.