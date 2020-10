La pretemporada albiazul hasta el momento

En el cierre de la décima semana de entrenamientos tras la vuelta a las actividades, Gimnasia disputó tres partidos, dando hasta el momento once encuentros contra seis rivales diferentes. A pesar de que las prácticas en Estancia Chica volvieron hace casi tres meses, recién en las últimas semanas los clubes pudieron concretar amistosos, y allí el cuerpo técnico liderado por Diego Armando Maradona empezó a armar la grilla.

Los rivales hasta el momento fueron San Lorenzo, Independiente, Defensores de Belgrano, Defensa y Justicia, Riestra y Racing. Salvo en el partido de ayer contra la Academia, donde se jugó un solo partido de 80 minutos para los titulares, en todos los demás han sido dos y de menor tiempo. El balance general da cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, enfrentándose tanto a equipos de la Primera Nacional como a tres denominados “grandes” y el Halcón de Varela, que se encuentra en la actual Copa Libertadores de América con posibilidades de pasar a octavos de final.

Con menos de quince días para el comienzo de la nueva Liga Profesional de Fútbol Argentino, el conjunto albiazul sabe que puede concretar al menos dos encuentros más a partir de esta semana y así llegar con más rodaje en una preparación muy atípica. Primero por la cantidad de meses que no se ha jugado de manera oficial, así como también porque van a ser en total once semanas de preparación, siendo una pretemporada muy extensa pero necesaria para no correr riesgo en cuanto a lo físico.

De esta manera el conjunto Tripero está llegando al final de esta etapa y dentro de poco comenzará a pensar en sus nuevos rivales: Huracán, Patronato y Vélez.