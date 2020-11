La rueda del turf no se detiene

El hipódromo local vuelve a abrir sus puertas –esta vez sí para el público en general– para ofrecer una cita hípica de quince carreras en cartelera. Del programa se destacan dos cotejos: el clásico Raúl Lotero (L-1.200 mts.) reservado para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2017 y el especial Jockey Club del Paraguay, sobre dos kilómetros de recorrido y abierto para yeguas de 4 años y más edad.

En la carrera de las potrancas, destaca su chance Strong Key, que mostrara su precocidad al vencer debutando en diciembre del año pasado, luego vino el parate por la pandemia, reprisando en septiembre en oportunidad de las carreras de las estrellas en Palermo, rescatando un cuarto lugar. Luego de ello volvió al Bosque para ganar su segunda carrera y a los pocos días repitió el plato, alzándose en forma incuestionable con el clásico Eusonio Boni.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) LAN CURSI (13) GODESS MASTER (2) HILLARY CLETT (14)

2da.) QUE SOPRESA (10) BANDONEÓN (6) DAICOMYO (4)

3ra.) STRONG KEY (2) LUNA ESPAÑOLA (3) ESTRELLA BEST (6)

4ta.) REE FABULOSA (9) PERSUE (11) DIVINA FLOR (3)

5ta.) BORDADITA PAMPA (8) YOU CAN DANCE (9) MASHONALAND (13) EMILY RUNNER (1)

6ta.) PARMENIDES (10) ENEMISADO y Cía (3-3A) GRAN HECHICERO (4)

7ma.) FRENCH KISS (3) SCHILLERIANA (4) PINK DIAMOND (1)

8va.) RECOOME (9) DANCER WAY (7) LINDO FERIAL (2)

9na.) JUAN SARAMBI (3) MALIBU STATE (11) ROCK IN ACTION (10) ADORADO WELLS (7)

10a.) ALMA BOHEMIA (5) TEMPLE TREASURE (8) LEGIONA CANE (7)

11a.) ISLAND OF LOVE (1O) REVI BOOM (12) BROKEN DREAM (8) PEPITA BANQUERQ (7)

12a.) MALIBU LIGHTS (10) DESTRESS (1) SABIONDA KEY (3)

13ª.) BY SUMBA (1) ROÑA BUSCA (3) MICHONNE (11) MECHA STAR (13)

14ª.) POTRA SERENA (9) JANE RIMOUT (2) SCIENCE FICTION (12)

15ª) MASTER BRUJO (8) VISION OF GOD (1) EQUAL COURAGE (3) BONOBON (9)