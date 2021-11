La Selección trabaja bajo un buen clima con el objetivo de defender su invicto

En medio de un gran clima, con los ánimos por las nubes y sonrisas notorias que evidencian las ganas de los jugadores de vestir la celeste y blanca, la Selección Argentina continuó en la jornada de ayer los entrenamientos de cara a lo que será el partido del día viernes ante Uruguay. El duelo corresponderá a la fecha 12 de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

En este aspecto, el entrenador Lionel Scaloni dispuso una jornada de doble turno. Allí los ojos estuvieron puestos sobre la figura de Lionel Messi, que trabajó a la par de sus compañeros en el turno matutino, pero se movió de forma diferenciada, sin presentar inconvenientes, en la segunda parte.

Sin embargo, el panorama no es tan alentador para con Leo Paredes. El volante del PSG entrenó diferenciado tanto el día lunes como en ambos turnos de la jornada de ayer y todo indica que no estará presente el próximo viernes cuando el seleccionado nacional enfrente a su par charrúa.

Cabe destacar que Argentina tiene por delante la doble fecha más compleja de cara a la Copa del Mundo de Catar 2022, ya que no solo visitará a Uruguay en el Centenario, sino que el martes 16 tendrá el derby, en San Juan, frente a Brasil.

Distintas variantes en mente

Si bien la presencia de Lionel Messi en el partido del viernes aún no está descartada, el cuerpo técnico que comanda Scaloni tiene decidido no exigir al capitán del seleccionado nacional. Por ende, luego de lo que serán los entrenamientos de estos días, determinaran si el “10” será parte o no del 11 inicial.

En caso no de llegar, o que el cuerpo técnico tome la determinación de preservarlo dado que el seleccionado nacional también jugará el próximo martes, cinco podrían llegar a ser las variantes que el entrenador piense para enfrentar a Uruguay.

Por un lado, todo indicaría que por trayectoria y presente en el fútbol europeo, Paulo Dybala correría con chances de meterse en el equipo. Sin descartar que el entrenador quiere devolverle la confianza para que pueda demostrar en la Selección el liderazgo que pregona en Juventus. Pero el presente de Julián Álvarez seduce y mucho, además de ser una debilidad para Scaloni.

De atrás, pero para nada descartados, podrían correr Alejandro “Papu” Gómez, y Ángel y Joaquín Correa. Por último, es un hecho que la vacante que deja Leo Paredes en el medio será ocupada por Guido Rodríguez, volante que puede aportarle mayor contención al equipo nacional.