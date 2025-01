“La sociedad con Foster está relacionada de lleno al fútbol, no al resto del club”

Juan Sebastián Verón volvió a hablar sobre el tema que tomó el centro de la escena en el fútbol argentino: el acuerdo millonario de inversión con el magnate norteamericano Foster Gillett.

El presidente de Estudiantes profundizó en varios puntos que venían generando debate en los socios del León: la base de la inversión, el plazo mínimo que duraría el acuerdo, el directorio que se crearía en consecuencia y la letra chica del proyecto.

“Estamos en la etapa donde los abogados están trabajando en el marco legal para que podamos trabajar en conjunto, en definitiva es una sociedad la que hacemos con el inversor. El club no entra en esta sociedad porque el negocio es el fútbol y va direccionada en ese sentido”, comenzó explicando Verón en el Deportivo 1270.

El mandamás albirrojo se refirió a la superación de algunas disidencias entre los dirigentes con respecto al acuerdo. “Los contrapuntos se generan siempre. El acuerdo macro se llevó a la Comisión Directiva y hoy por hoy la letra chica ni siquiera yo la sé. Se pulieron algunos puntos que son la base de la nueva sociedad y en la reglamentación. Tenemos la oportunidad de trabajar y recibir como socios una inversión tan grande que tiene una base de más de 100 millones de dólares, que luego irá escalando al incrementar el valor del producto del fútbol de Estudiantes como mínimo diez veces más”.

En otro tramo de la extensa charla con la radio pública, Verón explicó los tiempos y los montos que se han acordado: “En principio cuando uno se asocia no lo hace por un tiempo determinado, pero como hay que darle un marco jurídico pusimos como límite que la primera etapa sea de 30 años. El monto que se fijó es una base para arrancar un proyecto desde la infraestructura que involucra una determinada suma y el resto se invertirá sobre todo en el fútbol masculino y también en el femenino”.

Verón, su disputa con la AFA y su inclinación política

“Cuando el acuerdo salga, a los seis meses van a estar todos los clubes queriendo hacer lo mismo. A diferencia de una SAD pura, si el fútbol profesional no cumple las expectativas vuelve al resto del club . La institución no corre riesgo de nada. Yo no tengo que convencer al socio, yo quiero acercarle la mejor propuesta posible. La política atraviesa al fútbol. No tengo un partido político: no soy peronista, ni de derecha ni de izquierda. Si la AFA no abre el juego sería poco inteligente de su parte”, sentenció la Brujita.

Por último, el presidente del Pincha habló del tema infraestructura: “La prioridad es ampliar la capacidad del estadio, con codos y algo más. También hacer un relevamiento en el Country. Queremos ampliar nuestro trabajo social. Como proyectos tenemos un montón, pero para eso necesitas inversión”.

El tema Medina y la continuidad de Ascacibar

“Es un acuerdo de Medina con un particular y nosotros entramos cuando él terminó de pagar la cláusula. Se habló mucho de que le queríamos hacer pisar el palito a Boca. Entiendo que le ponen un trasfondo político, pero yo respeto a Román y a la gente de Boca y lo que menos quiero es eso”, explicó el ídolo del León. Sobre el tema Santiago Ascacibar, Verón fue contundente: “El club va a hacer el mayor esfuerzo para que el Ruso se pueda quedar, estar contento y que pueda seguir con nosotros”.