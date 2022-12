La sugerencia del Kun Agüero sobre cómo enfrentar a Virgil van Dijk

Con un día de descanso tras el trajín de ganarle ajustadamente a los oceánicos, el cuerpo técnico argentino empezó a estudiar a su próximo contrincante. En este sentido, el exjugador Sergio “Kun” Agüero volvió a presenciar un estudio de televisión en Catar, y dejó una reseña de lo que será una de las individualidades de Holanda en la defensa como Virgil van Dijk, actual jugador del Liverpool de la Premier League.

Tras vestir varios años la camiseta del Manchester City, Agüero fue consultado sobre las cualidades del marcador central ante el poderío ofensivo que tiene la Selección Argentina. Frente a la consulta si el fuerte es el timming, el hombre surgido de Independiente aseguró entre risas: “No es rápido, sino que tiene las patas largas y eso lo hace rápido. Diez piques míos son dos de él”.

Por otra parte, el creador de KRU esports recordó cuando Van Dijk lo mencionó como el mejor delantero de la Liga de Inglaterra. “Él dijo que en la Premier era el delantero más complicado. Yo lo enfrenté también cuando jugaba en el Southampton, es grandote y te juega con el físico, te va midiendo y tenés que tratar de buscar un amague que él se lo coma, lo desaliente y ahí sí le tirás la pelota larga”.

Además de los consejos para obtener un resultado ante Países Bajos, el Kun se tomó unos minutos para brindarle su apoyo a Lautaro Martínez, quien ingresó en el complemento por Julián Álvarez y dilapidó dos chances claras de gol. “Lautaro va a ser clave en este Mundial, me hace acordar a mí en los Juegos Olímpicos que no la metía. No me salía una. Hasta que en la semifinal con Brasil metí dos goles, de la nada y decís ¿Cómo hice estos goles? Cuánto más pensás que querés hacer un gol, peor es. Me obsesionaba que tenía que hacer uno y olvidate”, remarcó el atacante con pasado en Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona.