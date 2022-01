Las ligas de Europa, en jaque por los casos de Covid-19

El coronavirus vuelve a complicar los planes de muchas personas alrededor del mundo y el fútbol no es la excepción. Así como en nuestro país se encendieron las alarmas tras la gran cantidad de tests positivos en el comienzo de la pretemporada, en Italia, por caso, se suspendieron cuatro partidos por la nueva ola de contagios. En uno de ellos, el del Bologna-Inter que abría la fecha 20, se dio una situación particular: el Nerazzurri, líder de la Serie A, se presentó en el estadio y hasta hizo la entrada en calor. Por otra parte, en la vuelta de Paulo Dybala, Juventus y Napoli empataron 1 a 1.

Además de Bologna-Inter, los otros postergados son Atalanta vs. Torino, Fiorentina vs. Udinese y Salernitana vs. Venezia. Juan Musso y José Luis Palomino de Atalanta y Nicolás Dominguez de Bologna son los compatriotas que arrojaron resultados positivos a lo largo de esta semana y son parte de los 91 casos reportados desde el regreso de los jugadores a Italia.

La clave en todo esto es que las suspensiones se dieron por decisión de las autoridades sanitarias, ya que la liga, cabe aclarar, había dispuesto que la jornada se disputara con normalidad.

Ante esta situación, la Serie A organizó una junta extraordinaria en la que se podrían tomar nuevas medidas. La idea es que el espectáculo continúe. Cabe recordar que la Serie B, segunda categoría de fútbol italiano, se suspendió el pasado 23 de diciembre y no retomará actividades hasta el próximo 13 de enero.

Messi se hizo estudios

El capitán argentino se presentó en el centro de entrenamiento de PSG para realizarse estudios relacionados a la Covid-19 y todavía está al margen del plantel. El club francés le realiza el chequeo médico a todos los jugadores luego de superado el coronavirus.

Ángel Di María y Pep Guardiola dieron positivo

El PSG y el Manchester City dieron a conocer los casos positivos de coronavirus de Ángel Di María y Pep Guardiola, respectivamente, en un contexto complicado para el fútbol europeo. Ambos clubes también anunciaron que tanto el jugador argentino como el exitoso entrenador se encuentran bien de salud y transitando la enfermedad sin síntomas relevantes. El City ya registró 21 casos de coronavirus en el plantel: siete futbolistas y los 14 restantes son auxiliares y miembros del cuerpo técnico.

Atlético Madrid goleó al Rayo Majadahonda

El equipo dirigido por Diego Simeone debutó en la Copa del Rey y goleó 5-0 Rayo Majadahonda por los 16avos de final de la competencia. El partido se disputó en el Wanda Metropolitano y los goles del Colchonero fueron anotados por Cunha, Lodi, Suárez, Griezmann y Joao Félix.