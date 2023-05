Las otras suspensiones de Fórmula 1: clima, huelgas y conflictos políticos

La emergencia climática que se vive en la región de Imola, Italia, obligó a suspender el Gran Premio de Emilia-Romaña, por la sexta prueba del Mundial de Fórmula 1 que se iba a disputar el pasado domingo. Debido a las complejidades del calendario deportivo, aún no hay novedades de una posible reprogramación y si bien no es algo habitual, no es la primera vez que se suspende algún Grand Prix por diferentes motivos.

Anteriormente ocurrió algo parecido en el año 2020, con la pandemia de Covid-19 que provocó la postergación de una gran parte del certamen. Pero no solo ocurrió por inclemencias del tiempo, como en Japón en 2007 y el tifón que afectaba a la ciudad, o enfermedades. También hubo huelgas, conflictos políticos, entre otros casos, y dicho esto, la primera vez que un Gran Premio de la Máxima se suspendió fue en 1957, cuando la crisis del petróleo suspendió los GP de Bélgica y Países Bajos. Sin embargo, se terminó habilitando el circuito en Pescara y se disputó justo después de Monza.

Años más tarde, en 1967, los pilotos comandados por Jackie Stewart se quejaron por las condiciones de seguridad de Spa y la prueba no se corrió.

La tragedia de Montjuic que pudo haberse evitado

Cuando corría el año 1975 se llevó a cabo el Gran Premio de España, en Montjuic. Por la deficiente sujeción de los guardarraíles, los pilotos terminaron de suspender la jornada de viernes, pero el sábado salieron a la pista. Algunos, entre ellos Emerson Fittipaldi, hicieron lo posible para no clasificar al domingo, donde ocurrió un grave accidente que terminó con la vida de cuatro espectadores tras un choque del alemán Rolf Stommelen.

Huelgas y conflictos políticos

Todavía en España, pero en 1980, Bernie Ecclestone y Jean Marié Balestre estaban enfrentados. Mientras Carmelo Ezpeleta y el presidente del RACE se pusieron del lado de Bernie, los considerados oficialistas abandonaron el Jarama por lo que el Gran Premio se disputó pero de manera pirata, no oficial.

Así las cosas, para 1981, en Sudá­frica, la FIA cambió el reglamento a días de la carrera, varios equipos decidieron marcharse y el GP se disputó con reglas de Fórmula Libre y no F1. En 1985, la pista de Bélgica fue reasfaltada pocos días antes del Gran Premio y los pilotos se quejaron por distintos inconvenientes. En ese caso, el GP no se suspendió sino que se postergó para unos meses más tarde.

Finalmente, en los últimos años, en 2020 Baréin atravesaba una delicada situación política, con disturbios en el país, lo que obligó a cancelar el Grand Prix. Por último, en Rusia en 2022, por la guerra con Ucrania, tampoco hubo carrera.