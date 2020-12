Leandro Desábato dejó de ser el técnico de Estudiantes

Desnudando la pobreza futbolística en el plantel, Estudiantes volvió a perder y esta vez fue 2 a 1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela en un partido que adeudaba de la extinta Copa Superliga.

Esta derrota marcó el irreversible final de ciclo de Leandro Desábato al frente del primer equipo albirrojo.

Entre bronca, enojo y tristeza, el Chavo brindó una conferencia de prensa donde expuso su malestar con la dirigencia que encabeza Juan Sebastián Verón y se despidió de su cargo que dejó números para el olvido.

“Como y se sabía era mi último partido en Estudiantes. Estoty dolido porque teníamos la ilusión de tener un mejor arranque, pero es difícil explicar porque los resultados no se dieron”, inició el Chavo.

“El equipo compite bien, pero no tuvimos esa cuota de suerte. Pasaron muchos partidos y la realidad es que cuando arrancó esto teníamos la ilusión de construir un equipo con jóvenes, en consenso con la dirigencia porque no había promedios”, sostuvo.

“Los pibes lo hacen bien, pero son jóvenes. Tenes que competir y se manifiestan errores, pero no tengo dudas que hay siete jugadores que le van a dar mucha satisfacción al club”, expresó Leandro Desábato al referirse a los pibes del plantel.

“Después del partido con Argentinos Juniors, cuando terminó la primera fecha, donde habíamos perdido cuatro partido y empatado dos, nos juntamos y sentí que tenía que dar un paso al costado porque la realidad es que no quería quedarme en un cargo por un capricho y dije que si perdía en Rosario me iba”, relató Desábato.

Y continuó: “al final del partido, entró Sebastián (Verón) al vestuario y le habló muy bien a los chicos. A nosotros eso nos dio fuerza para seguir, ya que con el Chapu nos sentimos identificados con el club y los jóvenes. El partido de Racing fue la continuación del encuentro ante Newell´s y después me entero que habían hablado con otro entrenador, eso excede lo deportivo y afecta a la persona".

Por último fue lapidario con respecto a eso: "Las formas no me gustaron y me senté por respeto al club y a los jugadores. Con el Chapu decidimos estar, pero las formas no me gustaron”.