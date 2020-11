LeBron James festejó el triunfo de Biden y se burló de Trump

Tras varios días de incertidumbre en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos por el "interminable" recuento de votos, finalmente Joe Biden se impuso sobre Donald Trump tras conseguir el estado de Pensilvania, y así superar la de los 270 votos electorales necesarios.

Le Bron James, uno de los más grandes jugadores de básquet de la historia, se expresó hoy en Twitter a propósito de la victoria de Joe Biden. Lo hizo con un meme, con el que se burló de Donald Trump.

La estrella de la NBA colocó una foto de sí mismo al momento de anotar la canasta del triunfo en las Finales de 2016, considerada una de las mejores de la historia. Claro, se trata de la jugada del juego 7 que los Cavs le ganaron a los Warriors. Solo que LeBron James cambió los rostros y puso el de Joe Biden en su lugar y el de Trump en el del derrotado André Iguodala.

En pocos minutos, el tuit del jugador más famoso del mundo se viralizó. Ya sumó 183 mil retuits y 668 mil me gusta, además de haber sido citado más de 32mil veces.

James tomó partido abiertamente en los conflictos raciales que se desataron durante la era Trump y apoyó la causa de "Black Lives Matter" ("Las vidas negras importan"). Afirmó que “Black Lives Matter no es un movimiento, es una forma de vida; si no eres negro, no lo puedes entender”.

La estrella de los Lakers reclamó justicia por los crímenes contra ciudadanos afroamericanos. “Cuando te levantas por la mañana y eres negro, eso es lo que hay. Desafortunadamente, en América, en la sociedad, no ha habido un maldito movimiento para nosotros. Ahora que nos sentamos aquí parece un movimiento. Pero ¿cuánto durará este movimiento? Esto no para, es una forma de vida".