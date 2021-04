LeBron James quiere cambiar el rumbo de la NBA

Tras el cierre del mercado de pases días atrás, el cual fue muy interesante para varias franquicias de la NBA y que tuvo novedades hasta los últimos minutos de cumplirse el tiempo, ahora explotó otra bomba en la mejor liga del mundo de básquet y es el deseo de LeBron James. El astro ­mundial estaría empezando a convencer a Stephen Curry para que en un año y medio cuando se le termine el contrato, deje a los Golden State Warriors y así jugar juntos en Los Angeles Lakers.



El jugador franquicia del último campeón de la NBA se mostró muy contento semanas atrás cuando compartió equipo con Curry en los Juegos de las Estrellas y tan fue así que tras ganar su equipo publicó el siguiente tuit: “¡Finalmente pude compartir la cancha con @StephenCurry30! ¡Pasó demasiado tiempo y me encantó cada segundo!”.



Así, de a poco comienza el operativo del número 23 para que The Golden Boy deje la franquicia de San Francisco a mitad del año que viene cuando se le termine el contrato que firmó en 2017 donde acordó ganar 201 millones de dólares por cinco temporadas. En la presente temporada está cobrando 43 millones y en la siguiente sumará 3 millones más.



Este traspaso sin dudas que cambiaría por completo la historia de la NBA ya que se juntarían dos de los mejores jugadores de la última década y que han batido récords de todo tipo además de que se formaría un Big Three histórico junto a Anthony Davis ya que solo James, Davis y Kuzma son los jugadores actuales de los Lakers que tienen contrato pasando el año 2022 cuando llegaría Curry.



Esta noticia generó mucho revuelo en el mundo de la National Basketball Association porque hace mucho no sucede algo así a pesar de los traspasos importantes que hubo el último año donde, por ejemplo, se juntaron Kevin Durant y James Harden en Brooklyn Nets o los mismos James y Davis en el equipo violeta y amarillo.



Además del deseo de que LeBron quiera a Curry y formar una gran sociedad dentro de la cancha, el presente de los equipos es diferente ya que los Lakers vienen de salir campeones y se encuentran cuartos en la actual temporada, mientras que los Warriors en esta temporada van décimos y la última temporada quedaron afuera de los playoffs.