“El hockey se juega en equipo, es con todas o con nadie”

Entre las dificultades que atraviesa el deporte amateur para poder desarrollar su actividad, el hockey Pincha sigue poniéndose a punto para el tan esperado arranque de temporada. La capitana de la Primera B de Estudiantes, Felicitas Actis, dialogó con El Clásico y contó acerca de la preparación del equipo.

—¿Cómo están atravesando estos tiempos de incertidumbre por la pandemia?

—Se siente un clima constante de incertidumbre porque nunca sabés si te van a suspender un partido, si te van a suspender un entrenamiento o si termina volviendo todo para atrás pero bueno, nosotras tratamos de atravesarlo lo más positivo posible.

—¿Están entrenando igual que antes? ¿Qué cosas cambiaron?

—Ahora sí estamos entrenando igual que antes, lunes, martes y jueves, mientras que los sábados jugamos. El año pasado entrenábamos solamente dos veces por semana y con muchísimo protocolo, con distanciamiento y demás. Hoy

ya practicamos partido con roce y contacto en cancha.

—¿Se mantuvo el grupo? ¿Cómo fue entrenar en cuarentena y como vivieron la vuelta?

—En cuanto al grupo, la verdad es que no se mantuvo. La pandemia ayudó a que muchas se vayan alejando de hockey y la larga cuarentena fue difícil de afrontar. Entrenamos todo por la plataforma Zoom y fue bastante desgastante. Tuvimos muchas bajas pero muchas jugadoras de Quinta pasaron a mayores para armar el plantel. Volver a la cancha fue un momento hermoso para todas donde se notaron las ganas de estar juntas y compartir la vida de club que teníamos antes.



—En lo personal, ¿cómo creés que volviste a la actividad? ¿Tenés más ganas que antes?

—Creo que sí, pero no solo en lo personal, sino también en lo colectivo. Todas estamos con muchas ganas, teníamos ganas de estar acá, de hacer palo y bocha que no hicimos durante casi nueve meses y fue muchísimo tiempo.

—¿Cuál es tu objetivo para este año? ¿Y a nivel grupal?

—Mi objetivo personal este año está todo abocado a lo grupal y es poder consolidar un equipo, un grupo que se entienda adentro y fuera de la cancha. Y que también pueda plasmar la forma de juego que nos plantean los técnicos, es por eso que mi objetivo personal va de la mano con el grupal. El hockey es un deporte que se juega en equipo, es colectivo, es o con todas o con nadie.

—¿Pudieron pasar de página el 2020?

—Me parece que no lo hicimos, porque la verdad es que la pandemia y el Zoom nos sirvió mucho para afilar conceptualmente el hockey. Así que el desafío para este 2021 es poder plasmar todo lo que habíamos estado reforzando teóricamente en los entrenamientos, donde nos presentaron conceptos de juego. Es por eso que queremos plasmar toda la teoría aprendida en lo práctico.

—¿Cómo esta Estudiantes para el arranque de la temporada?

—Estamos bien, estamos consolidándonos como equipo transitando por un camino de construcción colectiva para arrancar el torneo de la mejor manera.