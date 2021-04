Messi, Agüero y un reencuentro que no podrá ser

Cuando Barcelona picaba en punta para quedarse con Sergio Agüero, quien anunció que no seguirá en Manchester City después del 30 de junio, finalmente Ronald Koeman bajó las expectativas y sostuvo que el Kun no es la prioridad para el próximo mercado de pases. Mientras se desvanece la chance de que juegue al lado de Lionel Messi, en las últimas horas tomó cada vez más fuerza el interés de la Juventus de Cristiano Ronaldo.



Con el conjunto Culé interesado en Memphis Depay y Lautaro Martínez, la Vecchia Signora se posiciona como principal candidato para quedarse con los goles del Kun, según La Gazzetta dello Sport. Luego del traspié en la Champions League y la modesta producción en el plano local, los de Turín deberán incorporar al menos un nombre de jerarquía para convencer al astro portugués de que continúe una temporada más.



PSG es otro de los pretendientes, aunque aparece como una posibilidad más lejana. De esta manera, si Juventus logra hacer un esfuerzo económico y proponerle un contrato galáctico como el que tenía en los Citizens, Agüero podría compartir el ataque con Cristiano Ronaldo e incluso, si no se marcha a mitad de año, con Paulo Dybala, un viejo conocido de la Selección Argentina.



De esta manera, el reencuentro entre la Pulga y el Kun, amigos desde la Selección Argentina juvenil, no va a poder ser, al menos en este mercado.

Pep Guardiola: “Agüero es irremplazable”



El entrenador se refirió a la decisión de Sergio Agüero de irse a mitad de año de Manchester City, donde lleva 10 temporadas y es considerado ídolo. “Es irremplazable por sus goles, los títulos y todo lo que representa”, afirmó Pep en declaraciones a Sky Sports.



Guardiola dejó en claro las dificultades que tendrá con su partida y destacó que “es una leyenda, el mejor delantero que tuvo el club”. Además, agregó: “Es insustituible para nuestros aficionados, para los jugadores que compartieron plantel y para los directores técnicos que lo dirigieron”.



Con respecto al otro costado del crack argentino, que lleva 127 tantos en 384 partidos (es el máximo goleador de su historia) y 13 títulos, Guardiola también fue muy elogioso. “Es una persona fantástica y un gran ser humano. Creo que puede seguir al máximo nivel durante dos, tres, cuatro o cinco años más”, manifestó.