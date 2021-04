Señal de esperanza en Pascuas: despertó el papá de los Mellizos

Hugo Barros Schelotto, tras estar cinco semanas internado en terapia intensiva y en estado de inconsciencia por la intubación a la que fue sometido para contrarrestar los efectos del coronavirus, manifestó una esperanzadora y sorprendente mejoría, logrando ayer poder abrir los ojos por primera vez después de varias semanas.



El papá de los Mellizos permanece internado en el Sanatorio Ipensa, y por su edad y su estado de salud, el panorama no era el mejor, hasta que en las últimas horas se conocieron novedades.

La familia recibió la noticia con beneplácito y mucha esperanza, pese a que el expresidente y médico del plantel del Lobo sigue en cuidados intensivos y su cuadro de salud es reservado.



Teniendo en cuenta que había transitado la quinta semana en terapia, el cuadro se había tornado muy complejo desde finales de la semana pasada, pero ahora la familia renovó las esperanzas para una recuperación total, justo en el fin de semana de Pascuas, casi con un mensaje de fe y esperanza pese a lo complicado del cuadro.



Por cuestiones de privacidad, no se revelaron detalles del tratamiento al cual se sometió el papá de los Mellizos Guillermo y Gustavo y abuelo del jugador del plantel profesional Tripero que casualmente ayer también fue confirmado como paciente positivo de coronavirus, pero sí se fueron aportando datos alentadores que invitan a pensar que si no sufre una recaída, la semana que viene la evolución podría ser más firme y concreta.

Un apellido con trayectoria y compromiso en el Lobo



Hugo Barros Schelotto llegó a ser presidente de Gimnasia en 1983, pero también fue el médico de varios jugadores del equipo de 1985 que logró el ascenso a Primera división. Tanto es así, que en algunos casos puntuales llegó a generar un vínculo afectivo muy importante con varios de ellos, como por ejemplo con el exarquero del ascenso Carlos Castagnetto.



El padre de los Mellizos, además, llegó a atender a las esposas de varios futbolistas de aquel plantel en el período del embarazo de algunos de sus hijos.



Si bien fue médico del equipo en la década de 1980, ya entrado el nuevo mileño volvió a tener una participación política militando y colaborando en algunos períodos del club como por ejemplo entre el 2003 y el 2004, entre la salida de Héctor Domínguez y la llegada a la presidencia de Juan José Muñoz.



En las últimas elecciones del 2019, Barros Schelotto integró la lista de Salvador Robustelli, quien compitió en las elecciones con Mariano Cowen y el actual presidente del club Gabriel Pellegrino.

“Fue mucho más que un médico para todos los muchachos que logramos el ascenso”, comentó uno de los jugadores de la década de 1980 que defendieron la camiseta de Gimnasia y lograron volver a Primera.