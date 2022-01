Leo Godoy: “Tenemos el partido con Audax en la cabeza”

El defensor es una pieza clave en el actual equipo del Ruso Zielinski. Sus números indican que en el último torneo estuvo presente en 24 de los 25 partidos. En todos fue titular y se perdió solamente el cierre del torneo, ante Aldosivi. Además, marcó goles a Racing y Arsenal.

En diálogo con la página oficial del club, el defensor contó: “Fue un cambio muy grande porque sabía que venía a un club muy serio, con gran trayectoria y reconocido internacionalmente. Estoy muy agradecido porque Estudiantes confió en mí para traerme y ahora para comprar el pase”.

“Después del primer contacto con mi representante, me escribió Sebastian (por Verón). Fue algo muy loco porque nunca se te pasa por la cabeza que te escriba un tipo como él. Mis viejos estaban emocionados y me dijeron que no dude en venir”, recuerda Leo de aquellos días en que se gestaba su llegada al Pincha. Cuando llegó a City Bell en septiembre de 2021, Godoy sintió el ADN del club: “Desde el primer día me hicieron sentir bien y me mostraron que en el club se labura con seriedad para el fin de semana dar lo mejor de cada uno y para dar todo por tus compañeros”.

Sueños de Copa

Una lesión lo privó de jugar la Libertadores cuando estaba en Talleres. “Ojalá me pueda sacar esa espina con Estudiantes”, aseguró Leo. El partido por el repechaje está presente en el plantel. “Estamos en pretemporada y sabemos que el torneo local empieza antes, pero lo primero que tenemos en la cabeza es ese partido”, contó el defensor en referencia al cotejo frente al Audax Italiano de Chile por el repechaje. “Si preguntás, la mayoría quiere que llegue ya ese partido. Tenemos que estar tranquilos, tenemos nuestras armas, son partidos largos”, concluyó.