Leo Paredes: “Estamos disfrutando el camino”

A 39 días para el comienzo del Mundial de Catar 2022 y con toda la ilusión a cuestas, Leandro Paredes, el 5 de la Selección, sabe que el único objetivo que tiene en la cabeza es la Copa del Mundo. Más allá de su presente en Juventus, el futbolista que debutó en Boca Juniors sabe que la expectativa en torno a la Scaloneta es inmensa, y con razón.

Sobre la llegada del Mundial, en el que la Argentina jugará ante Arabia Saudita, México y Polonia en el Grupo C, Paredes afirmó que el grupo lo vive con tranquilidad. “Si bien no es fácil, porque estás cuatro años preparándote para siete partidos, si Dios quiere, es algo difícil estar tranquilo y no pensar todo el tiempo en esto. Somos consientes que tenemos que prepararnos mentalmente también porque viene algo importante”, dijo el nacido en San Justo, Buenos Aires, en el programa Ferné con Grego.

En una extensa charla con el humorista y conductor Grego Rosello, el mediocampista explicó que hay presión por los últimos resultados obtenidos por el equipo de Lionel Scaloni, que sostiene un invicto de 35 partidos y además conquistó la Copa América tras 28 años. “Somos consientes que el día que las cosas no vayan tan bien el palazo va a llegar. Así que tratamos de disfrutar lo que estamos viviendo ahora, que no es fácil lograr eso. La gente está contenta y eso es una ventaja”, afirmó.

El sueño de volver a ponerse la camiseta de Boca Juniors

Uno de los deseos del 5 de la Scaloneta, quien hoy defiende la camiseta de Juventus tras un paso por Roma y PSG, es algún día poder regresar a Boca, club del cual es hincha fanático y en el que debutó como profesional. “Sería un sueño volver a Boca. Jugué poco, me hubiese gustado jugar más. Tengo las ganas e ilusión de volver a jugar en Boca”, confesó.