Leonel García: “Hoy salieron todas y los tres puntos se quedaron en casa”

Así le afirmó a diario Hoy el volante ofensivo de Cambaceres y una de las figuras en la tarde en el 12 de Octubre, luego de la aplastante victoria por 6 a 1 frente a Central Ballester. “Se necesitaba confianza y convertir lo que veníamos errando y por suerte hoy (por ayer) salieron todas”, destacó.



Leonel García volvió a mostrar su mejor versión, es titular, fundamental para la distribución y ataque de juego que propone el equipo del Ruso Da Ponte, y fue clave para los tres puntos del Rojo frente al Canalla, donde estuvo muy movedizo por la banda izquierda y derecha complicando a la visita.



“Me siento cómodo en las dos bandas, y me gusta mucho jugar con Cachete (Ferrario), que se asocia muy bien con el equipo”, apuntó el volante del Rojo al ser consultado por el sector de la cancha que más cómodo desarrolla su juego. Además, completó sobre el partido suyo: “Había falta de confianza en mí mismo. Estaba en busca del gol y la ansiedad a veces te juega en contra y no se me daba. Por suerte hoy pudo entrar y me salió un buen partido. El equipo se lo merece porque entrenamos para eso”.



Sin dudas, el equipo del Ruso Da Ponte tuvo la mejor versión del torneo. Sigue invicto, se ilusiona y espera por los resultados de hoy para saber a cuánto queda del puntero.